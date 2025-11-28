Υπόθεση πλαστών έργων: Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους ο δικηγόρος και ο συγκατηγορούμενός του

Ελεύθεροι, χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 57χρονος γνωστός δικηγόρος των Αθηνών και ο 42χρονος συγκατηγορούμενός του, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από καταγγελία για εμπορία πλαστών έργων τέχνης.

Κατά την έρευνα της υπηρεσίας που περιγράφεται ως το «ελληνικό FBI», εντοπίστηκαν 480 πίνακες ζωγραφικής, καθώς και τέσσερα πιστόλια και 370 σφαίρες.

Τα έργα που κατασχέθηκαν

Ανάμεσα στους πίνακες που βρέθηκαν υπήρχαν και πλαστά έργα του Κωνσταντίνου Παρθένη, αναγνωρισμένου Έλληνα ζωγράφου, του οποίου δημιουργίες έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 57χρονος δικηγόρος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με τους πίνακες και ότι ο 42χρονος ήταν αυτός που του τους είχε παραδώσει απλώς για φύλαξη.

Σε σχέση με τα όπλα που εντοπίστηκαν στο χώρο του, φέρεται να υποστήριξε ότι πρόκειται για οικογενειακά κειμήλια που είχαν περιέλθει στην κατοχή του.

Ο 42χρονος επίσης αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι δεν είχε συμμετοχή σε διακίνηση πλαστών έργων.

Διαβάστε ακόμα: Σκληρή γραμμή από την κυβέρνηση για τα αγροτικά μπλόκα – Κλειστή επ' αόριστον η εθνική οδός Μαλγάρων