Αισιόδοξο είναι πλέον το ιατρικό σκηνικό για το ζευγάρι από την Έδεσσα που είχε δηλητηριαστεί πριν από λίγες ημέρες από άγρια μανιτάρια τα οποία είχαν μαζέψει από το βουνό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι γιατροί ενημέρωσαν ότι δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση ήπατος, καθώς η κατάσταση της υγείας και των δύο εμφανίζει σταθερή βελτίωση.

Η 55χρονη γυναίκα, μιλώντας στο Live News, εξέφρασε την ανακούφισή της για την έκβαση της περιπέτειας. Τόνισε ότι «όλα έγιναν όπως έπρεπε», σημειώνοντας πως η ιατρική φροντίδα που έλαβαν ήταν άψογη. Όπως είπε, «έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο και περιμένουμε να μας ενημερώσουν οι γιατροί για τα επόμενα βήματα», ενώ ανέφερε ότι οι υγειονομικές αρχές στην Ιταλία αποφάσισαν να σταματήσουν τις διαδικασίες μεταμόσχευσης, καθώς η εικόνα των ασθενών βελτιωνόταν.

Το ζευγάρι είχε νοσηλευτεί αρχικά στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά τους σε εξειδικευμένα νοσοκομεία της Ιταλίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στη Ρώμη, ενώ ο σύζυγός της στην Πίζα. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η σταδιακή βελτίωση και των δύο στάθηκε καθοριστική ώστε να μη χρειαστεί τελικά μεταμόσχευση ήπατος.

