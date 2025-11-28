Μητέρα 14χρονης αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες μετά την καταγγελία για ξυλοδαρμό και αποβολή

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 35χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται ότι επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια τη 14χρονη κόρη της, με αποτέλεσμα – σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης – να αποβάλει.

Η 35χρονη βαρύνεται με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και της διακοπής κύησης, και ήδη έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή.

Η καταγγελία της 14χρονης

Η ανήλικη, Ρομά με καταγωγή από την Αλβανία, προσήλθε το μεσημέρι της Τετάρτης στο αστυνομικό τμήμα Μενιδίου κρατώντας ένα νεκρό έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδα. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι η αποβολή οφείλεται στον ξυλοδαρμό που – όπως κατήγγειλε – υπέστη από τη μητέρα της.

Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι ο καβγάς ξέσπασε επειδή η μητέρα της δεν ενέκρινε τον σύντροφό της, ούτε την πρόθεσή τους να παντρευτούν, ενώ η 14χρονη ήταν ήδη έγκυος.

Προστατευτική φύλαξη και έρευνα

Με εισαγγελική εντολή, η ανήλικη βρίσκεται πλέον σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Το νεκρό έμβρυο παραδόθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της αποβολής.

