Σημαντικές δηλώσεις έκανε ο δικηγόρος του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος των «ψευτοεπενδυτών» που δρούσε στο Καζίνο Λουτρακίου, ρίχνοντας το βάρος στην ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου και τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρό εθισμό στον τζόγο.

Το κύκλωμα κατηγορείται πως έστηνε ανύπαρκτες επενδυτικές συμφωνίες, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά από ενδιαφερόμενους «επενδυτές» τα οποία δεν επιστρέφονταν ποτέ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι ο πελάτης του βρίσκεται σε κατάσταση που χρήζει ψυχιατρικής αξιολόγησης. Όπως δήλωσε, πρόκειται για κλασικό παράδειγμα ανθρώπου εθισμένου στον τζόγο:

«Ο τζόγος είναι ψυχιατρικό πρόβλημα. Θα ζητήσουμε πραγματογνωμοσύνη από ψυχίατρο προκειμένου να εξεταστεί ο εθισμός και η έκτασή του».

Ο δικηγόρος περιέγραψε μάλιστα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένας εθισμένος παίκτης: «Μπορεί να έχει 200.000 ευρώ το πρωί, το σπίτι του να βγαίνει σε πλειστηριασμό και το ίδιο βράδυ να τα χάσει όλα στη ρουλέτα».

Τα θύματα και η υπόθεση Μαρτίκα

Μεταξύ των θυμάτων του κυκλώματος βρίσκονται και γνωστά δημόσια πρόσωπα.

Ο Σπύρος Μαρτίκας υποστηρίζει πως έχασε 172.000 ευρώ, ενώ η πρώην σύντροφός του, Βρισηίδα Ανδριώτου, φέρεται να έχασε 50.000 ευρώ.

Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου αποκάλυψε ότι η οικογένεια του εντολέα του έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ένα ποσό και σκοπεύει να προχωρήσει σε πώληση δύο ακινήτων για να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων.

«Τη Δευτέρα θα αποστείλω τέσσερις εξώδικες δηλώσεις. Η οικογένεια έχει μαζέψει κάποια χρήματα και θα πουλήσει δύο ακίνητα για να αποζημιωθούν οι παθόντες, στο μέτρο του δυνατού», τόνισε.

Ωστόσο, έκανε ξεκάθαρο ότι ο Σπύρος Μαρτίκας δεν πρόκειται να αποζημιωθεί, επικαλούμενος νομικούς και ουσιαστικούς λόγους:

«Με τον κύριο Μαρτίκα δεν θα προβούμε σε καμία κίνηση. Υπάρχει σφοδρή αντιδικία και στη δικογραφία υπάρχει εξοφλητική απόδειξη. Εμείς κατηγορούμαστε για 50.000 ευρώ – όχι για 700.000. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε χρήματα για ποσά που δεν παραδεχόμαστε».

Ο συνήγορος πρόσθεσε ότι στις επίμαχες 50.000 ευρώ, η εμπλεκόμενη συνάδελφος «έβγαλε και ωφέλημα», ενώ υποστήριξε ότι το τοκισμένο αυτό ποσό δεν αναγνωρίζεται ως τοκογλυφικό από την άλλη πλευρά. «Ευελπιστούμε ότι για τον κύριο Μαρτίκα θα ισχύσει η εξοφλητική απόδειξη που έχει στα χέρια του ο ανακριτής Κορίνθου», σημείωσε.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με την έρευνα να βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

