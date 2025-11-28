Σφοδρή κακοκαιρία «χτύπησε» τη Μυτιλήνη: Πλημμύρες και προβλήματα από την έντονη χαλαζόπτωση

Σε χαοτική κατάσταση βρέθηκε το μεσημέρι η Μυτιλήνη, όταν ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το νησί γύρω στις 14:00, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα τόσο στην πόλη όσο και σε περιοχές της Δυτικής Λέσβου. Το φαινόμενο, πρωτοφανές για τα τοπικά δεδομένα, μετέτρεψε μέσα σε λίγα λεπτά δρόμους και στενά σε ορμητικά ρέματα.

Στην οδό Ερμού, στο κέντρο της Μυτιλήνης, το χαλάζι προκάλεσε φραγή στα φρεάτια, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να «μπουκάρουν» σε καταστήματα. Έμποροι και εργαζόμενοι βγήκαν με σκούπες και κουβάδες προσπαθώντας να απομακρύνουν τα νερά που κατέκλυσαν εμπορεύματα και εξοπλισμό. Οι ζημιές αναμένεται να αποτυπωθούν τις επόμενες ώρες και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν θα είναι αμελητέες.

Ταυτόχρονα, οι μεγάλοι όγκοι νερού που κατέβηκαν από τα βουνά δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού, δυσκολεύοντας την κίνηση οχημάτων σε πολλούς δρόμους. Σε ορισμένα σημεία, η κυκλοφορία γινόταν με δυσκολία, ενώ οδηγοί χρειάστηκε να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου μέχρι να υποχωρήσει η ένταση της κακοκαιρίας.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και, όπου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν, να οδηγούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω της ολισθηρότητας και της χαμηλής ορατότητας. Παράλληλα, συνεργεία βρίσκονται ήδη σε σημεία με έντονες συγκεντρώσεις νερού για καθαρισμούς και παρεμβάσεις.

