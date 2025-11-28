Παράταση έως το 2026 για την απογραφή ανελκυστήρων στο ψηφιακό Μητρώο – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026 η διαδικασία απογραφής ανελκυστήρων στο ψηφιακό Μητρώο, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σημαντική αύξηση στον αριθμό των ανελκυστήρων που έχουν δηλωθεί, ξεπερνώντας πλέον τις 250.000 καταχωρίσεις. Παράλληλα, έχει ενισχυθεί η συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με την ΠΟΜΙΔΑ, καθώς και με τις εταιρείες εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία για όλους τους εμπλεκόμενους.

Στόχος της παράτασης είναι να δοθεί επαρκής χρόνος σε ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες χωρίς πίεση, διασφαλίζοντας ότι ο συνολικός στόλος ανελκυστήρων της χώρας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια στο νέο σύστημα.

Γρήγορη και δωρεάν διαδικασία

Η απογραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση elevator.mindev.gov.gr, με τη διαδικασία να διαρκεί μόλις 3 έως 5 λεπτά και χωρίς κανένα χρηματικό κόστος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν επίσης ότι η καταχώριση στο Μητρώο δεν επιφέρει πρόσθετες ευθύνες για τους πολίτες.

Το ψηφιακό Μητρώο ανελκυστήρων αποτελεί τμήμα της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού της ασφάλειας και παρακολούθησης των εγκαταστάσεων σε πολυκατοικίες και επαγγελματικά κτίρια, με στόχο τη βελτίωση του ελέγχου, της συντήρησης και της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Διαβάστε ακόμα: Σάββατο γεμάτο προσφορές: Καταναλωτική έκρηξη στην Ερμού με σύμμαχο τον καλό καιρό