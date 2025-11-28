Νέα διάσταση στο άγριο έγκλημα της Σαλαμίνας δίνει η εγγονή της 75χρονης, η οποία μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για το τεταμένο κλίμα που επικρατούσε τους τελευταίους μήνες ανάμεσα στη γιαγιά της και τη 46χρονη νύφη της.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο γιος της ηλικιωμένης – σύζυγος της κατηγορούμενης – είχε εκμυστηρευτεί στη μητέρα του ότι σκεφτόταν να χωρίσει, κάτι που όπως υποστηρίζει η εγγονή, η 46χρονη απέδιδε στην πεθερά της.

«Ο θείος μου είχε πει στη γιαγιά ότι θέλει να χωρίσει. Από το καλοκαίρι και μετά η σχέση τους χάλασε, γιατί πίστευε ότι η γιαγιά φταίει που εκείνος θέλει να την αφήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας και ένα έντονο επεισόδιο που – όπως λέει – σημειώθηκε τον Ιούλιο στη θάλασσα, όταν η νύφη άρχισε να φωνάζει και να βρίζει την 75χρονη.

Η διάρρηξη και οι υποψίες

Η εγγονή αποκάλυψε ακόμη ότι τον Αύγουστο το σπίτι της γιαγιάς της είχε «χτυπηθεί» από κλοπή, με την 75χρονη να υποψιάζεται τη νύφη της.

Όπως είπε, η ηλικιωμένη της είχε εκμυστηρευτεί στα γενέθλιά της, στις 22 Σεπτεμβρίου, πως κάποιος είχε μπει στο σπίτι και της είχε αφαιρέσει κοσμήματα και λίρες. Η αστυνομία, σύμφωνα με την ίδια, φέρεται να είχε εκτιμήσει ότι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης και πως ο δράστης ήταν άτομο του στενού κύκλου που είχε πρόσβαση στο σπίτι.

«Εγώ σκέφτηκα την οικιακή βοηθό, αλλά η γιαγιά μου το απέκλεισε. Μου είπε “ξέρω ποιος τα πήρε” και μου είπε ότι υποψιάζεται τη νύφη της. Μου είχε πει ότι είχε μπλέξει με τον τζόγο και πως είχε πάρει και 10.000 ευρώ από τους γονείς της», πρόσθεσε η εγγονή.

Οι έρευνες για τη δολοφονία

Την ίδια ώρα, η 46χρονη κατηγορούμενη – που φέρεται να σκότωσε με ιδιαίτερη αγριότητα την πεθερά της μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα – φροντίζει μέσω της υπεράσπισής της να δηλώσει ότι δεν θυμάται τίποτα από τη μοιραία νύχτα και δεν αποδέχεται την πράξη.

Οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν καταθέσεις από συγγενείς και πρόσωπα του περιβάλλοντος της οικογένειας, προκειμένου να «δέσουν» το χρονικό, τα κίνητρα και τις προγενέστερες εντάσεις που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχαν «φορτίσει» την ήδη προβληματική σχέση νύφης – πεθεράς πριν από το φονικό.

