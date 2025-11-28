Μετρό και Τραμ «παγώνουν» για τέσσερις ώρες το Σάββατο – Συλλογικό πένθος για τον 58χρονο αρχιτεχνίτη

Τετράωρη στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν αύριο, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι σε μετρό και τραμ, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον 58χρονο αρχιτεχνίτη που έχασε τη ζωή του την Τετάρτη στην επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά.

Η στάση θα διαρκέσει από τις 10:00 έως τις 14:00, ώρα κατά την οποία θα τελεστεί και η κηδεία του άτυχου εργαζομένου στον Άνω Πλάτανο Ακράτας.



Σωματεία εργαζομένων: «Δεν θα υπάρξει άλλη θυσία στον χώρο εργασίας»

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, τα σωματεία εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ. κάνουν λόγο για ένα ακόμη τραγικό περιστατικό που έρχεται να προστεθεί στη «μακρά λίστα» εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα.

Τονίζουν ότι:

το δυστύχημα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας,

η αύξηση των θανάτων εν ώρα εργασίας αποτελεί καμπανάκι για την πολιτεία,

απαιτείται άμεση διερεύνηση των συνθηκών και

ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ακόμη την «συστηματική απαξίωση» της επισκευαστικής βάσης στον Πειραιά και ζητούν:

στελέχωση με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,

επικαιροποίηση διαδικασιών και

αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας.



Αναστολή της μεταμεσονύχτιας στάσης εργασίας

Παράλληλα, τα σωματεία ανακοίνωσαν ότι η προγραμματισμένη μεταμεσονύχτια στάση εργασίας από τη 1:00 έως τις 5:00 τα ξημερώματα της Κυριακής αναστέλλεται λόγω του τριήμερου πένθους για τον συνάδελφο που χάθηκε εν ώρα καθήκοντος.



Ποια σωματεία υπογράφουν

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν:

Σ.Ε.Λ.Μ.Α.

Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ.

Σ.Ε.Τ.

Σ.Η.Ε.Κ.

Συνδικάτο Πρώτη Γραμμή

Σ.Η.Τ.Α.

Σ.Η.Α.Μ.

Σ.Ε.Κ.Ε.Λ.Μ.Α.

Σ.Ο.ΣΤ.

Διαβάστε ακόμα: Χωρίς ταξί σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη: 48ωρη απεργία με αιχμηρά αιτήματα