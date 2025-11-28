Σε βαρύ κλίμα θλίψης αποχαιρετά σήμερα η Κρήτη τον 19χρονο Ραφαήλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, όταν σημειώθηκε έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου. Η κηδεία του τελείται αυτή την ώρα στο Τυμπάκι, όπου η τοπική κοινωνία έχει σκύψει το κεφάλι μπροστά στη σιωπηλή τραγωδία που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

Από νωρίς το πρωί συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και πλήθος κατοίκων βρέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας για να σταθούν στο πλευρό των γονιών του νεαρού οπλίτη. Στεφάνια από φορείς, συλλόγους και υπηρεσίες έχουν τοποθετηθεί στον χώρο, ενώ παρόντα είναι και στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τιμώντας τον πατέρα του 19χρονου που υπηρετεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, τα σχολεία της περιοχής παρέμειναν κλειστά σε ένδειξη πένθους.

Η επιστροφή της σορού στην Κρήτη

Το φέρετρο του 19χρονου έφτασε στο Ηράκλειο το απόγευμα της Πέμπτης, τυλιγμένο με την ελληνική σημαία. Η εικόνα της άφιξης στο αεροδρόμιο συγκίνησε βαθιά όσους βρέθηκαν εκεί για να τον υποδεχτούν και να συνοδεύσουν τη σωρό του στον τόπο που μεγάλωσε.

«Έφυγε χαρούμενος»: Τα λόγια του πατέρα

Συγκλονιστικά είναι τα λόγια του πατέρα του Ραφαήλ, Μάνου Γαλυφιανάκη, ο οποίος περιέγραψε την τελευταία τους συνομιλία πριν αναχωρήσει ο γιος του για την άσκηση.

«Μου είπε με χαμόγελο: “Μπαμπά, αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες”. Τον ρώτησα αν θα ρίξει κι ο ίδιος και μου απάντησε: “Σιγά μη χάσω το πανηγύρι”. Ήταν ενθουσιασμένος. Έτσι θέλω να τον θυμάμαι», ανέφερε, σε λόγια που διαπέρασαν κάθε καρδιά.

Συνεχίζεται η έρευνα στη Ρόδο

Την ίδια ώρα στη Ρόδο συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Ένας ακόμη στρατιωτικός τραυματίστηκε σοβαρά και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, σημείωσε ότι «θα διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα, από αμέλεια έως και πιο σοβαρές πράξεις», δίνοντας έμφαση στο ζήτημα της εκπαίδευσης και της τήρησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Ένας ολόκληρος τόπος αποχαιρετά

Το Τυμπάκι αποχαιρετά ένα παιδί αγαπητό, γεμάτο όνειρα, που η μοίρα έκοψε τόσο νωρίς. Οι εικόνες από τη σημερινή κηδεία αποτυπώνουν όχι μόνο τη βαθιά οδύνη, αλλά και την ενότητα μιας κοινωνίας που προσπαθεί να στηρίξει μια οικογένεια στο πιο σκληρό της ταξίδι.

