Ένα εξαιρετικά σοβαρό και συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Μενίδι, όταν μια 14χρονη κοπέλα παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα έχοντας μαζί της νεκρό έμβρυο μέσα σε σακούλα. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στις αρχές και στην τοπική κοινωνία.

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., η ανήλικη φέρεται να είχε μείνει έγκυος ενώ είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της μαζί με τον σύντροφό της. Όταν η μητέρα της, 54 ετών, ενημερώθηκε για την εγκυμοσύνη, φέρεται – σύμφωνα με την κατάθεση της 14χρονης – να την ξυλοκόπησε άγρια.

Ο ξυλοδαρμός φαίνεται πως οδήγησε σε αποβολή, με την ανήλικη να ζητά βοήθεια εμφανιζόμενη τελικά στο αστυνομικό τμήμα.

Σύλληψη της μητέρας – Στο νοσοκομείο η 14χρονη

Η 54χρονη μητέρα συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες.

Η 14χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Παράλληλα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι έχουν αναλάβει την υποστήριξή της.

Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης:

Τι ακριβώς προηγήθηκε της αποβολής

Εάν υπήρξε συστηματική κακοποίηση

Τι ρόλο είχαν τα υπόλοιπα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος

Πώς θα προστατευτεί από εδώ και στο εξής η ανήλικη

Παράλληλα, εξετάζονται και ιατροδικαστικά ευρήματα που θα ρίξουν φως στα γεγονότα.

Η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ, τόσο λόγω της ηλικίας της ανήλικης όσο και των συνθηκών υπό τις οποίες έφτασε στο ΑΤ. Οι κοινωνικές υπηρεσίες καλούνται πλέον να διαχειριστούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη υπόθεση, που αποκαλύπτει συνθήκες βαθιάς κακοποίησης και ευαλωτότητας.

