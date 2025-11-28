Ένα περιστατικό που εξελίχθηκε σε πλήρη αστυνομική καταδίωξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Νέα Ερυθραία, όπου νεαρός οδηγός – γιος γνωστού πολιτικού – συνελήφθη ύστερα από επικίνδυνους ελιγμούς και άρνηση ελέγχου.

Πώς ξεκίνησε το συμβάν

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αρχικά για φθορές που προκάλεσαν νεαροί έξω από το κλειστό γυμναστήριο της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άτομα μπήκαν σε λευκό αυτοκίνητο και απομακρύνθηκαν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Όταν οι αστυνομικοί τους έκαναν σήμα να σταματήσουν, εκείνοι συνέχισαν τη διαδρομή τους περνώντας δύο STOP, με ταχύτητα που – όπως καταγγέλλουν αυτόπτες μάρτυρες – έφτανε ακόμη και τα 100 χλμ./ώρα μέσα σε στενά.

Η καταδίωξη και το σημείο ακινητοποίησης

Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της Νέας Ερυθραίας. Σε βίντεο–ντοκουμέντο φαίνεται το όχημα να κινείται με υψηλή ταχύτητα, παραλίγο να παρασύρει οικογένεια που διέσχιζε τον δρόμο.

Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού. Ο οδηγός και ο συνοδηγός επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, ωστόσο οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν λίγα μέτρα πιο κάτω.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός οδηγός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;», ωστόσο οι αρχές δεν επηρεάστηκαν από τον ισχυρισμό και προχώρησαν κανονικά στις διαδικασίες σύλληψης.

Πρόκειται για δύο άτομα ηλικίας 19 και 20 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για:

απείθεια

επικίνδυνη οδήγηση

Επιπλέον, στον οδηγό βεβαιώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις.

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Υπόθεση με παρελθόν

Σημειώνεται ότι ο γιος του πολιτικού είχε απασχολήσει τις αρχές και τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε συλληφθεί για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών και σπρέι πιπεριού.

