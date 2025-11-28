Συναγερμός στο Μενίδι: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός – Είχε προηγηθεί κλήση στην αστυνομία

Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής (28/11) περιστατικό σε πολυκατοικία στο Μενίδι, όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην οδό Δημητρίου Δέδε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, ύστερα από κλήση που είχε προηγηθεί στις αρχές από τον ίδιο τον άνδρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Star. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να εισέλθουν στο κτίριο για να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί, ωστόσο τον βρήκαν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του.

Η υπόθεση διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία και το περιβάλλον του ανθρώπου, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι σε κάθε περίπτωση όπου κάποιος βρίσκεται σε ψυχολογική πίεση, είναι κρίσιμο να ζητά άμεσα βοήθεια.



Αν χρειάζεσαι εσύ ή κάποιος γνωστός σου υποστήριξη

???? Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018 – 24 ώρες, δωρεάν, ανώνυμα

???? Κέντρο Ημέρας για την Κατάθλιψη – 210 6515600

???? Εθνική Γραμμή Βοήθειας για Παιδιά & Εφήβους 116 111

Δεν είσαι μόνος — υπάρχει βοήθεια και υποστήριξη κάθε στιγμή.

