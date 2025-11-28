Η κακοκαιρία «Adel» σαρώνει το Λεκανοπέδιο από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σχεδόν σε όλη την Αττική. Οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει κεντρικές οδικές αρτηρίες σε ποτάμια, ενώ πολλά υπόγεια και ημιυπόγεια πλημμύρισαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι εικόνες που καταγράφηκαν από το Forecast Weather, με τον Κηφισό να έχει «φουσκώσει» επικίνδυνα στο ύψος της Λαχαναγοράς, αγγίζοντας τα όρια υπερχείλισης. Το νερό κυλά με ορμή, ενώ η στάθμη αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που έχει θέσει σε ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές.

Δρόμοι σε αδιέξοδο – Οχήματα κινούνται με δυσκολία

Η ισχυρή βροχή προκάλεσε εκτεταμένες συγκεντρώσεις υδάτων σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα το κυκλοφοριακό χάος να επεκταθεί σχεδόν παντού. Οχήματα κινούνται σημειωτόν, αρκετές λεωφορειακές γραμμές αντιμετώπισαν προβλήματα, ενώ υπάρχουν καταγεγραμμένες κλήσεις στην Πυροσβεστική για απάντληση νερών.

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές «χτυπά» σήμερα η κακοκαιρία

Η ΕΜΥ προχώρησε το πρωί της Παρασκευής σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης, επιβεβαιώνοντας ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν.

Σήμερα, Παρασκευή 28/11, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

καθώς και Χαλκιδική, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη έως αργά το απόγευμα.

Ιόνιο – Δυτική & Νότια Πελοπόννησος έως το μεσημέρι.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου.

Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Αττική

Η ΕΜΥ προειδοποιεί πως τα ισχυρά φαινόμενα στην Αττική θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Αύριο, Σάββατο 29/11:

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι.

Δωδεκάνησα έως αργά το απόγευμα.

Χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυροί άνεμοι θα συνοδεύουν κατά διαστήματα τις καταιγίδες, ιδιαίτερα στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Περιπολίες και ετοιμότητα από τις αρχές

Η Πολιτική Προστασία, η Τροχαία και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε συνεχείς επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Αττική, είτε για άντληση υδάτων είτε για παροχή βοήθειας σε οδηγούς και κατοίκους που εγκλωβίστηκαν.

Η σύσταση των αρχών προς τους πολίτες είναι σαφής:

Αποφεύγετε άσκοπες μετακινήσεις και δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου υπάρχει συγκέντρωση νερού.

