Η κακοκαιρία «Adel» συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές καταιγίδες και σημαντικό κίνδυνο πλημμυρών, οδηγώντας σε έκτακτες αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων. Στην Αττική, αρκετά σχολεία έκλεισαν αιφνιδιαστικά, με γονείς να καλούνται να επιστρέψουν για να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Κλειστά σχολεία σε Πεντέλη και Διόνυσο

Οι δήμοι Πεντέλης και Διονύσου ανακοίνωσαν ότι όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστές σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και του αυξημένου κινδύνου υπερχείλισης ρεμάτων.

Ωστόσο, οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά, καθώς οι δήμοι έκριναν πως μπορούν να διασφαλίσουν ασφαλείς συνθήκες παραμονής για τα μικρότερα παιδιά.

Οι δημοτικές αρχές επισημαίνουν ότι η απόφαση έχει ληφθεί προληπτικά, προκειμένου να αποφευχθεί η ολισθηρότητα και τυχόν ατυχήματα σε αύλειους χώρους. Παράλληλα, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή.

Προβλήματα ηλεκτροδότησης στα Σπάτα – Ποιες σχολικές μονάδες δεν λειτουργούν

Στον Δήμο Σπάτων–Αρτέμιδος, οι επίμονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν διακοπές ρεύματος, επηρεάζοντας άμεσα τη λειτουργία των σχολείων. Ως εκ τούτου, για σήμερα δεν θα λειτουργήσουν:

1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων

Γυμνάσιο Σπάτων

Λύκειο Σπάτων

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία αποκατάστασης των βλαβών, ωστόσο η λειτουργία των σχολείων κρίθηκε μη ασφαλής για τους μαθητές.

Ποια σχολεία κλείνουν εκτός Αττικής

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει αναστολές μαθημάτων και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Λακωνία – Δήμος Ευρώτα

Με γενική ανακοίνωση, ο Δήμος Ευρώτα κλείνει σήμερα:

Όλα τα νηπιαγωγεία

Τα δημοτικά σχολεία

Τα γυμνάσια και λύκεια

Τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Το ΕΕΕΕΚ Ευρώτα

Η απόφαση αφορά το σύνολο των σχολείων του δήμου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, με στόχο την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Χίος – Κλειστό το 3ο Γυμνάσιο

Στη Χίο, το 3ο Γυμνάσιο θα παραμείνει κλειστό σήμερα, κατόπιν απόφασης του δημάρχου.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω Webex.

Η απόφαση ελήφθη μετά:

από προειδοποιήσεις για ισχυρά καιρικά φαινόμενα και

καταγγελία του Συλλόγου Γονέων για εισροή υδάτων στο σχολικό κτίριο την προηγούμενη ημέρα.

Ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής επισήμανε ότι προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των μαθητών και η αποφυγή κάθε κινδύνου.

