Μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, καθώς η έντονη βροχόπτωση που συνοδεύει την κακοκαιρία «Adel» έχει προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες σε βασικές οδικές αρτηρίες.

Η οδός Πειραιώς έκλεισε για αρκετή ώρα στο ρεύμα προς Αθήνα, από την Πέτρου Ράλλη έως τη Χαμοστέρνα, λόγω της συσσώρευσης υδάτων που καθιστούσε αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων. Λίγο πριν από τις 8:00, ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία, ωστόσο οι καθυστερήσεις παραμένουν μεγάλες.

Την ίδια στιγμή, ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα, με τα σοβαρότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην άνοδο, από το Αιγάλεω έως το Μενίδι, όπου καταγράφονται μεγάλες ουρές και χαμηλές ταχύτητες.

Ποιοι δρόμοι αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα

Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει σχεδόν όλο το οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας, με αρκετές περιοχές να παρουσιάζουν εικόνα κυκλοφοριακής «ασφυξίας».

Συγκεκριμένα:

Λεωφόρος Ποσειδώνος: αυξημένη κίνηση στο ύψος του Αλίμου

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: καθυστερήσεις προς Αθήνα

Παραλιακή (Παλαιό Φάληρο): μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα

Λεωφόρος Καρέα: τμηματική κίνηση στην κάθοδο

Σκαραμαγκάς και δυτικά προάστια: πολύ χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα

Οι δρόμοι που βρίσκονται κοντά σε σημεία με επιβαρυμένο αποχετευτικό δίκτυο είναι ταυτόχρονα πιο ευάλωτοι στη συσσώρευση υδάτων, με τις αρχές να επιχειρούν συνεχώς για την απομάκρυνση φερτών υλικών.

Συστάσεις της Τροχαίας προς τους οδηγούς

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς:

να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες,

να τηρούν μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των οχημάτων,

να αποφεύγουν τα σημεία όπου έχει διαπιστωθεί στάσιμο νερό,

και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές όπου αυτό είναι δυνατό.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, γεγονός που σημαίνει ότι η κυκλοφορία πιθανότατα θα παραμείνει επιβαρυμένη μέχρι και το μεσημέρι.

