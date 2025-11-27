# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη 20χρονος γιος πρώην υπουργού – «Ξέρετε ποιος είμαι;» φώναζε στους αστυνομικούς

Ένα επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον 20χρονο γιο πρώην υπουργού και ενεργού σήμερα πολιτικού εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Νέα Ερυθραία, όταν αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Κηφισιάς προχώρησαν στη σύλληψή του έπειτα από καταδίωξη.

Οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί σε χώρο κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο της περιοχής, ύστερα από καταγγελία για άτομα που προκαλούσαν φθορές και ενδεχόμενη χρήση ναρκωτικών. Όταν εντόπισαν τον 20χρονο και τον 19χρονο φίλο του, οι δύο νεαροί μπήκαν σε μισθωμένο Ι.Χ. και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε σύντομη αλλά επικίνδυνη καταδίωξη, κατά την οποία το όχημα παραβίασε δύο πινακίδες «STOP» και πραγματοποίησε σειρά επικίνδυνων ελιγμών. Στη συμβολή των οδών Βόρειας Ηπείρου και Σολωμού οι δράστες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και τράπηκαν σε πεζή φυγή, όμως εντοπίστηκαν άμεσα από τους αστυνομικούς.

Κατά τη σύλληψή του, ο 20χρονος φέρεται να φώναζε «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» και να προβάλλει αντίσταση. Σε βάρος του, καθώς και του 19χρονου φίλου του, σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Στον 20χρονο επιβλήθηκαν επίσης τροχονομικές παραβάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεαρός είχε συλληφθεί και πριν από μερικές εβδομάδες στα βόρεια προάστια για κατοχή παράνομου σπρέι πιπεριού.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

