Σύλληψη δύο νεαρών, ανάμεσά τους και ο γιος γνωστού πολιτικού, πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα περιστατικό που εξελίχθηκε ραγδαία όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα για έλεγχο σε ύποπτο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να αποφύγει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα καταδίωξη στους δρόμους της πρωτεύουσας. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εγκλωβίσουν το όχημα και να προχωρήσουν στη σύλληψη του οδηγού και του συνοδηγού.

Κατά την ταυτοποίηση των στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι ο συνοδηγός —και σε άλλη περίπτωση οδηγός— είναι γιος πολιτικού προσώπου που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα και στο παρελθόν.

Το βίντεο-ντοκουμέντο της προηγούμενης καταδίωξης

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν λίγους μήνες, είχε υπάρξει ανάλογο περιστατικό στη Νέα Ερυθραία, όπου το MEGA είχε εξασφαλίσει βίντεο-ντοκουμέντο με τον 19χρονο τότε να οδηγεί λευκό όχημα, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και αγνοώντας τα σήματα των αστυνομικών.

Όπως είχε καταγραφεί, ο νεαρός επιχειρούσε να διαφύγει στα στενά της περιοχής, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας STOP και μπαίνοντας ανάποδα σε δρόμους με αυξημένη κίνηση – θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς και πεζούς.

Αυτόπτης μάρτυρας είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Τρέχανε με 100 χιλιόμετρα μέσα εδώ, παρά τα σήματα με τον φάρο και το ηχητικό.»

Η καταδίωξη τότε είχε ξεκινήσει όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς ανταποκρίθηκαν σε καταγγελίες για άτομα που προκαλούσαν φθορές έξω από κλειστό Γυμναστήριο της περιοχής. Μόλις οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους ελέγξουν, οι δύο νεαροί έτρεξαν στο όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Στο τέλος, το όχημα ακινητοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού. Οι δύο νεαροί βγήκαν από το αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν και τους πέρασαν χειροπέδες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός είχε απευθυνθεί στους αστυνομικούς λέγοντας:

«Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;»

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 19 και 20 ετών, αντιμετώπιζαν τότε κατηγορίες για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ στον γιο του πολιτικού βεβαιώθηκαν επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις. Οι δύο νεαροί είχαν οδηγηθεί στον εισαγγελέα και αφεθήθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Εμπλοκή και σε προηγούμενη υπόθεση

Ο ίδιος νεαρός είχε απασχολήσει τις αρχές και πριν από το περιστατικό της Νέας Ερυθραίας. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε συλληφθεί ξανά, όταν σε αστυνομικό έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του σπρέι πιπεριού, στοιχείο που αποτελεί παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στο τμήμα και αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν:

απείθεια

παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

επικίνδυνη οδήγηση (στην προηγούμενη υπόθεση)

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συμβάντων που δείχνουν ότι το όνομα του νεαρού εμπλέκεται επανειλημμένα σε αστυνομικά δελτία.

