Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων εισηγήθηκε επίσημα την κήρυξη καθεστώτος έκτακτης ανάγκης για την Αττική και το Μεγανήσι Λευκάδας, μετά τις αντίστοιχες εισηγήσεις για Λέρο και Πάτμο, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας.

Το αίτημα για την Αττική είχε καταθέσει η ΕΥΔΑΠ στα τέλη Οκτωβρίου, με στόχο την τεκμηρίωση της ανάγκης για άμεσα έργα ενίσχυσης των υδατικών αποθεμάτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επεμβάσεις στον ταμιευτήρα του Εύηνου, με μερική εκτροπή των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη, στο πλαίσιο του έργου «Εύρυτος».

Τι σημαίνει η κήρυξη έκτακτης ανάγκης

Η ένταξη της Αττικής σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης δεν επιβάλλει μέτρα στους πολίτες, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Αντιθέτως, επιτρέπει την επιτάχυνση:

της πρώτης φάσης ενίσχυσης των ταμιευτήρων Ευήνου – Μόρνου,

της ενεργοποίησης γεωτρήσεων που θα προσθέσουν περίπου 45 εκατ. m³ νερού ετησίως,

των μελετών για αφαλατώσεις,

των μελετών για αφαλατώσεις, και των επεμβάσεων στη διώρυγα Θηβών, που μπορούν να εξοικονομήσουν πάνω από 10 εκατ. m³ αδιύλιστου νερού.

Παράλληλα, ενεργοποιείται το άρθρο 55 του νόμου για έργα εθνικής προτεραιότητας, επιτρέποντας γρήγορες αναθέσεις χωρίς χρονοβόρες καθυστερήσεις.

Το μεγάλο έργο «Εύρυτος»

Στην καρδιά της στρατηγικής βρίσκεται το έργο «Εύρυτος», προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, με δύο σήραγγες μήκους 14 και 6 χιλιομέτρων και στόχο την ενίσχυση των ταμιευτήρων του Εύηνου. Η δημοπράτηση τοποθετείται για το καλοκαίρι του 2026.

Ιστορικοί κύκλοι κρίσεων

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η Αττική αντιμετωπίζει μεγάλη κρίση νερού περίπου κάθε 25–30 χρόνια, από το 1926 έως σήμερα, ενώ από το 2022 χάνονται κατά μέσο όρο 250 εκατ. m³ ετησίως λόγω μείωσης βροχοπτώσεων και αυξημένης εξάτμισης.

Διαβάστε ακόμα: Κλιμακώνουν οι αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στα μπλόκα – Αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους έως τα Χριστούγεννα