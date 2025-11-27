Σοκ προκαλούν οι εικόνες μέσα από το σπίτι της 75χρονης στη Σαλαμίνα, η οποία δολοφονήθηκε άγρια από τη 46χρονη νύφη της. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Live News, αίμα φαίνεται να έχει εκτοξευθεί σε τοίχους, εικόνες και ακόμη και στο πι της ηλικιωμένης, εικόνες που ενισχύουν την εκτίμηση των Αρχών ότι η επίθεση δεν ήταν στιγμιαία, αλλά μεθοδικά οργανωμένη.

Τα σημάδια που εξετάζουν οι Αρχές ως ένδειξη προμελέτης

Από την πρώτη στιγμή, αστυνομικοί εντόπισαν στοιχεία που δεν ταίριαζαν με ληστεία. Η 46χρονη φαίνεται πως είχε σχεδιάσει:

την ώρα που θα δράσει,

το σημείο εισόδου στο σπίτι,

το σπάσιμο του τζαμιού με εργαλείο,

το κλείσιμο των καμερών,

και τη δικαιολογία που θα έλεγε στην περίπτωση που εντοπιζόταν.

Η εισβολή της έγινε από το πίσω μέρος, με σπασμένο τζάμι, και ακολούθησαν περίπου 40 λεπτά βασανισμού της ηλικιωμένης. Τα χτυπήματα δείχνουν μένος, αλλά η διαδικασία που περιγράφεται μοιάζει μεθοδική.

Ακόμη και η κόρη της 75χρονης εξέφρασε αμφιβολίες ότι η δολοφονία συνδέεται με ληστεία, τονίζοντας ότι ο «δήθεν ληστής» έψαξε μόνο ένα συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού, αφήνοντας τα υπόλοιπα ανέγγιχτα.

Η ψυχρή αρχική περιγραφή και οι αντιφάσεις

Πριν ομολογήσει, η 46χρονη εμφανιζόταν συντετριμμένη, δηλώνοντας ότι δήθεν δεν γνώριζε πως η πεθερά της είχε χρήματα στο σπίτι και ότι την «αγαπούσε πάρα πολύ». Όμως στην αναλυτική της ομολογία παραδέχτηκε πως γνώριζε για το ποσό των 10.000 ευρώ και ότι τα 8.000 είχαν ήδη επιστραφεί.

Τι ισχυρίστηκε στην ομολογία της

Η 46χρονη μίλησε για εθισμό στον τζόγο μετά από αποβολές και αποτυχημένες προσπάθειες να αποκτήσει παιδί, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν είχε άλλη λύση» για να βρει χρήματα. Υποστήριξε ότι στόχος της ήταν μόνο να πάρει τα χρήματα της πεθεράς της και ότι η δολοφονία έγινε επειδή πίστεψε πως η 75χρονη την αναγνώρισε.

Περιέγραψε με λεπτομέρειες:

την προετοιμασία με μαύρα ρούχα, κουκούλα και γάντια,

το κλείσιμο του διακόπτη για να μην καταγραφεί από την κάμερα,

την είσοδο στο σπίτι σπάζοντας το τζάμι,

την αναζήτηση χρημάτων που δεν βρήκε,

και τη στιγμή που άρχισε να χτυπά την ηλικιωμένη με μπουκάλι και μαχαίρι.

Η ίδια λέει πως δεν θυμάται πόσες φορές τη μαχαίρωσε και πως «φοβήθηκε ότι την αναγνώρισε».

Η κόρη της 75χρονης: «Προμελετημένο, ψυχρό, οργανωμένο»

Η κόρη της άτυχης γυναίκας μίλησε με πόνο, τονίζοντας ότι η οικογένεια άκουσε τα ηχητικά με τη μητέρα τους να παρακαλεί για τη ζωή της. Ξεκαθάρισε ότι ο αδερφός της —σύζυγος της 46χρονης— ήταν επίσης υπό στενή παρακολούθηση από την Αστυνομία και βιώνει μεγάλη πίεση.

Η ίδια ανέφερε πως είχε φοβηθεί ότι η 46χρονη θα μπορούσε να κάνει κακό, λέγοντας ότι «είχε ξεφύγει», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν πιστεύει στη μετάνοια που ισχυρίζεται η δράστιδα:

«Αν ήθελε να κλέψει, θα το έκανε μέρα. Ήταν οργανωμένο και ψυχρό».

