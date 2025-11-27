Πτώση άνδρα από τον 3ο όροφο στον Κεραμεικό

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (27/11) στον Κεραμεικό, όταν ένας άνδρας έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο κτιρίου στη συμβολή των οδών Πλαταιών και Αγησιλάου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν έφτασε στο έδαφος, καθώς κατέληξε σε πλάτωμα του πρώτου ορόφου, όπου εγκλωβίστηκε. Για τον απεγκλωβισμό του απαιτήθηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να ανασύρουν τον άνδρα, ηλικίας περίπου 40–45 ετών, και να τον παραδώσουν τραυματισμένο στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρεται στον «Ευαγγελισμό» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή τα αίτια της πτώσης.

Διαβάστε ακόμα: Ρόδος: Προφυλακιστέος ο 55χρονος πατέρας – Σοκαριστικές οι αποκαλύψεις για την υπόθεση αιμομιξίας