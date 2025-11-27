# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Πτώση άνδρα από τον 3ο όροφο στον Κεραμεικό

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (27/11) στον Κεραμεικό, όταν ένας άνδρας έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο κτιρίου στη συμβολή των οδών Πλαταιών και Αγησιλάου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν έφτασε στο έδαφος, καθώς κατέληξε σε πλάτωμα του πρώτου ορόφου, όπου εγκλωβίστηκε. Για τον απεγκλωβισμό του απαιτήθηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να ανασύρουν τον άνδρα, ηλικίας περίπου 40–45 ετών, και να τον παραδώσουν τραυματισμένο στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρεται στον «Ευαγγελισμό» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή τα αίτια της πτώσης.

