Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Adel στα Τζουμέρκα, τα οποία βρίσκονται εδώ και μία εβδομάδα αντιμέτωπα με συνεχόμενα καιρικά φαινόμενα έντασης. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στα Άγναντα, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις οδήγησαν σε εκτεταμένες κατολισθήσεις, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από την περιοχή, αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους, καθώς το έδαφος σε διάφορα σημεία έχει υποχωρήσει επικίνδυνα. Σε περιοχή κοντά σε ξενοδοχείο, η συνεχής βροχή προκάλεσε «ξήλωμα» ολόκληρης της πλαγιάς, με το φαινόμενο να εξελίσσεται ώρα με την ώρα.

Ο Κώστας Κωστούλας, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής:

«Οι κατολισθήσεις γύρω γύρω είναι τεράστιες. Δίπλα στο ξενοδοχείο υπάρχει μία μεγάλη κατάπτωση, όπως και στην πάνω και κάτω πλατεία του χωριού. Σε ορισμένα σημεία το βάθος ξεπερνά τα 20 μέτρα και ο παλιόκαιρος συνεχίζεται».

Όπως ανέφερε, η κάτω πλατεία έχει υποστεί την πιο σοβαρή ζημιά, με το έδαφος να έχει παρασυρθεί σε μήκος περίπου 30 μέτρων και βάθος 15 μέτρων, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο χάσμα στο κέντρο του χωριού.

Την ίδια στιγμή, η βροχή δεν δείχνει να κοπάζει, με την ένταση να παραμένει σταθερά υψηλή από τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι επαγγελματίες της περιοχής εκφράζουν την αγωνία τους, καθώς οι κρατήσεις των τελευταίων ημερών ακυρώνονται συνεχώς, πλήττοντας ήδη τη χειμερινή τουριστική σεζόν.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνει εκτίμηση των ζημιών και να αποφασιστούν μέτρα στήριξης για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν.

