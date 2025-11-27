Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο, μετά την τραγωδία της Τετάρτης (26/11) που κόστισε τη ζωή σε έναν 19χρονο οπλίτη και άφησε βαριά τραυματισμένο έναν 39χρονο επιλοχία. Ειδική επιτροπή πυροτεχνουργών του ΓΕΣ και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του άτυχου νεαρού βρίσκονται από το πρωί στον χώρο, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην έκρηξη της αμυντικής χειροβομβίδας.

Τρία βασικά σενάρια στο μικροσκόπιο

Οι αξιωματικοί διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, με κύρια σενάρια:

Ανθρώπινο λάθος λόγω ρουτίνας ή λανθασμένου χειρισμού

Μη ασφαλής μεταφορά ή αποθήκευση των χειροβομβίδων

Αστοχία υλικού λόγω παλαιότητας και φθοράς

Σύμφωνα με πηγές, οι χειροβομβίδες που χρησιμοποιήθηκαν ανήκαν σε παλαιότερες παρτίδες, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει την αντοχή των εξωτερικών κελυφών τους. Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Γιάννης Τσιάμπας, μαζί με τους πυροτεχνουργούς, πραγματοποίησαν αυτοψία και δοκιμαστική αναπαράσταση, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η παλαιότητα των υλικών θα μπορούσε να προκαλέσει ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση.

«Δεν μπορεί να εκραγεί μόλις ανοίξεις το κουτί» – Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, διέψευσε κατηγορηματικά το σενάριο ότι η χειροβομβίδα εξερράγη με το άνοιγμα του κιβωτίου μεταφοράς.

«Αν είχε εκραγεί τη στιγμή της αποσφράγισης, θα είχε τιναχτεί στον αέρα ολόκληρη η περιοχή», ανέφερε, εξηγώντας ότι κάθε χειροβομβίδα βρίσκεται μέσα σε δύο προστατευτικά κελύφη, τα οποία αποτρέπουν οποιαδήποτε τυχαία ενεργοποίηση.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η πολυμερισμένη παλαιότητα του πλαστικού μπορεί να έκανε τα κελύφη εύθραυστα. Σε περίπτωση πτώσης ή μικρής καταπόνησης, θα ήταν πιθανή η απενεργοποίηση της ασφαλιστικής λειτουργίας.

Τι λέει ο βαλλιστικός αναλυτής: «Κάτι τράβηξε την περόνη»

Ο βαλλιστικός αναλυτής Γιώργος Ραυτογιάννης υποστηρίζει ότι για να υπάρξει έκρηξη, κάτι πρέπει να έχει τραβήξει ή μετακινήσει την περόνη:

«Είναι πιθανό η περόνη να κόλλησε στο πλαστικό ή σε κάποιο μεταλλικό σημείο του κουτιού. Με το τράβηγμα ή το ξεσφράγισμα, μπορεί να έφυγε χωρίς να γίνει αντιληπτό».

Ο ίδιος σημείωσε πως η αμυντική χειροβομβίδα είναι σχεδιασμένη να προκαλεί μεγαλύτερη θραυσματοποίηση από την επιθετική και πιο ισχυρή έκρηξη. Αν οι δύο στρατιωτικοί ήταν όρθιοι τη στιγμή της ενεργοποίησης, πιθανότατα δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν μέσα στα 4–5 κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Η μαρτυρία του 39χρονου επιλοχία θα καθορίσει το πόρισμα

Ο τραυματισμένος επιλοχίας, ο οποίος υπεβλήθη σε πολύωρο χειρουργείο και έχει χάσει το ένα του χέρι, θεωρείται ο μόνος άνθρωπος που είδε ακριβώς τι συνέβη. Οι γιατροί αναφέρουν ότι είναι σε επαφή με το περιβάλλον, αλλά παραμένει σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Η κατάθεσή του όταν σταθεροποιηθεί θα είναι κρίσιμη, καθώς βρισκόταν δίπλα στον 19χρονο Ραφαήλ τη στιγμή της έκρηξης.

Αιτήματα της οικογένειας – Έλεγχος όλων των χειροβομβίδων της παρτίδας

Η οικογένεια του άτυχου οπλίτη έχει ζητήσει:

λήψη DNA από το άθικτο κιβώτιο,

χημική και βαλλιστική εξέταση των υπολειμμάτων του κελύφους,

έλεγχο όλων των χειροβομβίδων της ίδιας παρτίδας,

αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας που είχαν ληφθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία,

κατάθεση των 150 στρατιωτών που συμμετείχαν στην άσκηση.

Ο κ. Κοκοσάλης τόνισε ότι όλα τα ενδεχόμενα πρέπει να διερευνηθούν, ακόμη και το απευκταίο σενάριο εγκληματικής ενέργειας, αν και μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις.

