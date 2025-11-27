Χαλκιδική: Ραγίζει καρδιές η κατάθεση του αδελφού του 19χρονου – «Έτρεξα κοντά του… ήταν διαλυμένος»

Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία του μικρότερου αδελφού του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, στη δίκη για το θανατηφόρο δυστύχημα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024. Ο νεαρός περιέγραψε καρέ-καρέ τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα πριν ο αδελφός του χάσει τη ζωή του στο παιχνίδι crazy dance, το οποίο –όπως αποκαλύπτεται– λειτουργούσε χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.

«Ο Γιάννης έφυγε από το κάθισμα – δεν τον κρατούσε τίποτα»

Ο μάρτυρας, εμφανώς φορτισμένος, ανέβηκε στο βήμα φορώντας μπλούζα με τη φωτογραφία του αδελφού του. Όπως κατέθεσε, τα δύο αγόρια είχαν προσπαθήσει να καθίσουν σε διαφορετικά βαγόνια, όμως ο χειριστής τούς ανάγκασε να μπουν μαζί σε ένα κάθισμα που σχεδόν δεν τους χωρούσε.

«Υπήρχε μόνο μια μπάρα που δεν κουμπωνε πουθενά. Οι ζώνες ήταν σαν του αυτοκινήτου, αλλά δεν μας κρατούσαν στο κάθισμα», είπε, σημειώνοντας πως ο χειριστής απλώς τους «κοίταξε» χωρίς να επιβεβαιώσει ότι ήταν δεμένοι σωστά.

Στη συνέχεια, κατέθεσε πως άκουσε τον χειριστή να λέει σε άλλον εργαζόμενο:

«Θα τους κάνω να μην σηκώνουν κεφάλι», πριν αυξήσει απότομα την ταχύτητα του παιχνιδιού.

«Του φώναξα “Γιάννη δεν αντέχω άλλο”. Άκουσα ένα κρακ και ένιωσα το κάθισμα να φεύγει. Μετά άκουσα έναν δυνατό τριγμό και κατάλαβα ότι ο αδελφός μου είχε εκσφενδονιστεί. Κρατήθηκε για λίγο από τη μπλούζα και το τσαντάκι, αλλά σκίστηκαν», περιέγραψε.

«Έτρεξα κοντά του… ήταν διαλυμένος»

Όπως είπε, όταν η ταχύτητα έπεσε, έτρεξε προς το σημείο που είχε καταλήξει ο αδελφός του.

«Τα φώτα είχαν σβήσει. Όταν έφτασα κοντά του… ήταν διαλυμένος. Έφυγε προς τα πίσω, δεν υπήρχε τίποτα να τον κρατήσει. Από τύχη ζω εγώ», τόνισε, λέγοντας ότι ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά το σοκ τον σημάδεψε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η σύζυγος του ιδιοκτήτη —δεύτερη κατηγορούμενη— εμφανίστηκε «σε απόλυτη ηρεμία», γεγονός που τον σόκαρε ακόμη περισσότερο. «Μόνο η μητέρα μου φώναζε από το σοκ. Αυτή καθόταν σε ένα παγκάκι, σαν να μη συμβαίνει τίποτα», ανέφερε.

Τέσσερις κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Στο εδώλιο βρίσκονται:

ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ (προσωρινά κρατούμενος),

η σύζυγός του,

ο χειριστής του παιχνιδιού,

και ο μηχανολόγος-μηχανικός που είχε εκδώσει πιστοποιητικά ελέγχου.

Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά περίπτωση.

Η εισαγγελέας υπογράμμισε ότι το crazy dance ήταν ιδιοκατασκευή με συρραφές, χωρίς τεχνικό φάκελο, ενώ το λούνα παρκ λειτουργούσε χωρίς άδεια από τον Δήμο Κασσάνδρας. Παρουσίασε μάλιστα δέκα σημεία ακαταλληλότητας του μηχανήματος, τα οποία, όπως είπε, «οδήγησαν στην εκτίναξη του 19χρονου και τον θάνατό του από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις».

Δεύτερη δίκη για παράβαση καθήκοντος τον Δεκέμβριο του 2026

Για την ίδια υπόθεση υπάρχει και δεύτερη δικογραφία, που αφορά πλημμελήματα περί παράβασης καθήκοντος και ηθικής αυτουργίας. Σε αυτή παραπέμπονται:

η τότε δήμαρχος Κασσάνδρας,

δύο αντιδήμαρχοι,

δύο δημοτικοί υπάλληλοι (ανάμεσά τους ο προϊστάμενος αδειοδοτήσεων),

δύο μηχανικοί

και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Η δίκη έχει οριστεί για το Δεκέμβριο του 2026 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

