Με σκυμμένο κεφάλι και υπό αυστηρή συνοδεία οδηγήθηκε χθες στις φυλακές ο 40χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση κακοποίησης δύο παιδιών, ηλικίας 2 και 4 ετών. Ο άνδρας απολογήθηκε στον ανακριτή Πειραιά και, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ήδη προφυλακισμένος βρίσκεται ο 20χρονος θείος των παιδιών –αδερφός της μητέρας τους– ο οποίος κατηγορείται ως ο βασικός δράστης της υπόθεσης. Ο 40χρονος συνελήφθη με ένταλμα λίγες ημέρες αργότερα.

Η εμπιστοσύνη που εκμεταλλεύτηκαν και οι ομολογίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΛΑΣ, οι δύο άνδρες φαίνεται να εκμεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη της μητέρας των παιδιών. Η έρευνα δείχνει ότι οι πράξεις τους δεν έγιναν μόνο την ημέρα της καταγγελίας αλλά και σε προγενέστερο χρόνο.

Ο 20χρονος, σύμφωνα με πηγές της προανάκρισης, ομολόγησε τόσο στην Αστυνομία όσο και στην απολογία του, ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενήργησε «για να ικανοποιήσει τον 40χρονο σύντροφό του». Στο κινητό του βρέθηκε οπτικοακουστικό υλικό με ανήλικα, στο οποίο –όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές– περιλαμβανόταν και υλικό με τα δύο αδερφάκια.

Αντίθετα, ο 40χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, επιμένοντας ότι οι πράξεις τελέστηκαν αποκλειστικά από τον 20χρονο, παρά το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει.

Πώς αποκαλύφθηκε η κακοποίηση – Η μαρτυρία που συγκλονίζει

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα των παιδιών αντιλήφθηκε τι συμβαίνει.

Όπως εξήγησε, η γυναίκα παρατήρησε το ένα από τα παιδάκια να κάνει κινήσεις που την προβλημάτισαν. Όταν το ρώτησε πού τα είδε, εκείνο απάντησε πως «αυτά κάνει και ο θείος». Στη συνέχεια ανέφερε ότι «ο θείος έρχεται με έναν άλλον κύριο και κάνουν αυτά».

Η μητέρα μετέβη αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, όπου έγινε η πρώτη καταγγελία. Την υπόθεση ανέλαβε στη συνέχεια η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

«Τα όσα περιγράφονται είναι τραγικά», σημείωσε ο κ. Καλλιακμάνης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμεσης αντίδρασης της μητέρας.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά το ψηφιακό υλικό που κατασχέθηκε, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξαν και άλλες παράνομες ενέργειες ή εμπλοκή τρίτων προσώπων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη και βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα κρίνει τις ευθύνες των εμπλεκομένων με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανακριτική διαδικασία.

