Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Ρόδο μετά την τραγωδία στο πεδίο βολής Αφάντου, όπου ένας 19χρονος ΕΠ.ΟΠ. πυροτεχνουργός έχασε ακαριαία τη ζωή του και ένας 39χρονος επιλοχίας τραυματίστηκε σοβαρά, όταν αμυντική χειροβομβίδα εξερράγη κατά τη διάρκεια ελέγχου στρατιωτικού υλικού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/11), λίγα λεπτά μετά τις 10:00, την ώρα που οι δύο πυροτεχνουργοί πραγματοποιούσαν επιθεώρηση σε κιβώτια με χειροβομβίδες που προορίζονταν για άσκηση.



Πώς συνέβη η έκρηξη – Τα πρώτα στοιχεία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη μετακίνηση του υλικού. Μία από τις χειροβομβίδες εξερράγη ξαφνικά στα χέρια του 19χρονου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αστοχία υλικού ή για άλλη αιτία.

Η ωστική πίεση και τα θραύσματα σκότωσαν επί τόπου τον νεαρό στρατιώτη, ενώ ο 39χρονος επιλοχίας—επίσης πυροτεχνουργός και πατέρας δύο παιδιών—τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Ρόδου όπου διασωληνώθηκε· οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι έχει χάσει το χέρι του από τον δεξί αγκώνα και κάτω. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο 401 ΓΣΝΑ.

Οι στρατιωτικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το ερώτημα της αστοχίας υλικού να βρίσκεται στο επίκεντρο. Παράλληλα, αναμένεται έλεγχος ολόκληρης της παρτίδας των χειροβομβίδων που έχει χρεωθεί στη Μονάδα.



Στο νησί ο πατέρας του 19χρονου με βαλλιστικό πραγματογνώμονα

Ο πατέρας του άτυχου Ραφαήλ ταξίδεψε στη Ρόδο συνοδευόμενος από εγκεκριμένο βαλλιστικό πραγματογνώμονα και πυροτεχνουργό, προκειμένου να συνδράμει στην έρευνα και να ενημερωθεί πλήρως για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί του.

Τα αναπάντητα ερωτήματα είναι πολλά, ενώ η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.



Ραγίζουν καρδιές οι μαντινάδες του πατέρα του 19χρονου

Με λόγια βαθύτατου πόνου ο πατέρας του 19χρονου, Μάνος Γαλυφιανάκης, λιμενάρχης του Κόκκινου Πύργου στην Κρήτη, αποχαιρέτησε δημόσια τον γιο του μέσω των κοινωνικών δικτύων. Οι μαντινάδες που αφιέρωσε στον Ραφαήλ συγκινούν χιλιάδες χρήστες:

«Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

πο’ μια χειροβομβίδα…

Ελλάδα, πένθος φόρεσε

γιατί ο Ραφαήλ σου

στα χώματά σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου…

Ήρωας κι αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

ντύνουνε το κορμί σου…

Καλό ταξίδι παλικάρι… καλό ταξίδι γιε μου.»

Η ανάρτηση έχει προκαλέσει συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα, με πλήθος μηνυμάτων συμπαράστασης.



Το χρονικό του δυστυχήματος

10:00 το πρωί: Ο 19χρονος και ο 39χρονος επιλοχίας φτάνουν στο πεδίο βολής Αφάντου.

Κατά τον έλεγχο χειροβομβίδων σε κιβώτια στρατιωτικού υλικού, μία από αυτές εκρήγνυται.

Ο 19χρονος χάνει ακαριαία τη ζωή του.

Ο επιλοχίας τραυματίζεται βαριά και μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Ακολουθεί διακομιδή στο 401 ΓΣΝΑ λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων.

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τι προκάλεσε την έκρηξη και αν υπήρχαν προβλήματα στο συγκεκριμένο στρατιωτικό υλικό.



Πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το ΓΕΕΘΑ έχει κηρύξει τριήμερο πένθος, ενώ οι σημαίες σε στρατόπεδα και στρατιωτικές υπηρεσίες κυματίζουν μεσίστιες. Στρατιωτικοί και πολίτες αποτίουν φόρο τιμής στον νεαρό πυροτεχνουργό που έχασε τη ζωή του εκτελώντας καθήκοντα υψηλού κινδύνου.

