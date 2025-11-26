Βαθιά συγκίνηση και οδύνη προκαλεί η τραγωδία στη Ρόδο, όπου ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠΟΠ) Ρ.Γ. έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στο πεδίο βολής Αφάντου, ύστερα από έκρηξη χειροβομβίδας. Η υπόθεση έχει βυθίσει στο πένθος τις Ένοπλες Δυνάμεις και ολόκληρη τη χώρα.

«Πάω να τον φέρω στην κούτα» – Ο συγκλονιστικός λόγος του πατέρα

Ο πατέρας του άτυχου νέου, Μ.Γ., αξιωματικός του Λιμενικού με υπηρεσία στον Κόκκινο Πύργο Κρήτης, μίλησε με σπαρακτικά λόγια για τη στιγμή που ενημερώθηκε για τον χαμό του παιδιού του.

«Το παιδί δυστυχώς “έφυγε”… Ήταν δεύτερη μέρα στη μονάδα. Χθες έφυγα από τη Ρόδο και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα», δήλωσε συγκλονίζοντας το πανελλήνιο.

Περιέγραψε πως ο γιος του, που ήταν ενθουσιασμένος με τη νέα του τοποθέτηση, είχε μιλήσει μαζί του το ίδιο πρωί, γεμάτος χαρά για την εκπαίδευση που ξεκινούσε.

Η μαντινάδα του πατέρα που ράγισε καρδιές

Μετά το δυστύχημα, ο πατέρας δημοσίευσε μια μαντινάδα μαζί με το κηδειόσημο του παιδιού του:

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω, του γάμου σου αγάπη μου, να ’χω χαρές να κάνω…»

Και στο μήνυμα που το συνόδευε έγραψε:

«Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες… αλλά δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες. Καλή αντάμωση…».

Η σορός του 19χρονου αναμένεται να μεταφερθεί αύριο στην Κρήτη με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας. Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

Μόλις δύο ημέρες στη νέα μονάδα

Ο νεαρός οπλίτης, απόφοιτος της βασικής εκπαίδευσης στη Λαμία, είχε τοποθετηθεί στη Ρόδο μόλις δύο ημέρες πριν την τραγωδία. Η μοιραία εκπαιδευτική βολή ήταν ουσιαστικά η πρώτη του επαφή με το νέο περιβάλλον της μονάδας.

Τι προκάλεσε την έκρηξη – Οι πρώτες πληροφορίες

Σύμφωνα με ενημέρωση που μεταφέρθηκε στην οικογένεια, η τραγωδία σημειώθηκε τη στιγμή της αποσυσκευασίας των πυρομαχικών. Φέρεται πως κατά το άνοιγμα του κιβωτίου μεταφοράς αποσπάστηκε η ασφαλιστική περόνη της χειροβομβίδας, προκαλώντας την ακαριαία έκρηξη.

Το δυστύχημα κόστισε τη ζωή στον 19χρονο και τραυμάτισε σοβαρά τον 39χρονο επιλοχία, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό στο χέρι αλλά φαίνεται να έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Η κατάθεσή του αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμες λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος σε όλα τα σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Διαβάστε ακόμα: Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο - Η στιγμή που το ΙΧ πέφτει πάνω σε πεζούς – Νεκρός 24χρονος