Η Αττική εισέρχεται από την Παρασκευή σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω λειψυδρίας, καθώς τα υδάτινα αποθέματα παρουσιάζουν σημαντική πτώση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δίνοντας διευκρινίσεις για το επόμενο βήμα, έκανε σαφές ότι η επίσημη απόφαση θα συζητηθεί και θα οριστικοποιηθεί αύριο το πρωί.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ενεργοποίηση του συναγερμού βασίζεται σε πρόσφατες υδρολογικές μετρήσεις και επιστημονική αξιολόγηση της κατάστασης. Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης δεν συνεπάγεται άμεσα περιοριστικά μέτρα για τους πολίτες, αλλά στόχο έχει να επιταχύνει μελέτες, έργα και διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια υδροδότησης της Αττικής.



Το σχέδιο ενίσχυσης της υδροδότησης – Τα επτά βασικά μέτρα

Στις 30 Οκτωβρίου παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας, με επίκεντρο το έργο «Εύρυτος», το οποίο φιλοδοξεί να εξασφαλίσει επάρκεια νερού για τα επόμενα 30 χρόνια.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ προχωρά σε άμεσες δράσεις θωράκισης της Αττικής, ενεργοποιώντας και αξιοποιώντας νέες και υφιστάμενες υδροληψίες:

Γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό, με αναμενόμενη ετήσια ενίσχυση περίπου 150 εκατ. κυβικών μέτρων νερού, μόλις ολοκληρωθούν όλα τα έργα.

Προετοιμασία δύο κρίσιμων μεσοπρόθεσμων έργων, εφόσον κριθεί απαραίτητο:

Αγωγός ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα, για μελλοντική διασύνδεση με μονάδα αφαλάτωσης.

Χερσαία μονάδα αφαλάτωσης, με δυνατότητα παραγωγής 87,5 εκατ. κ.μ. νερού ετησίως.

Χερσαία μονάδα αφαλάτωσης, με δυνατότητα παραγωγής 87,5 εκατ. κ.μ. νερού ετησίως. Επιπλέον, προβλέπεται η γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στον τομέα της άρδευσης στις περιοχές αρμοδιότητάς τους. Παράλληλα προωθείται αναδιοργάνωση του πολυδιασπασμένου συστήματος των περίπου 750 τοπικών παρόχων, με στόχο καλύτερη διαχείριση και έλεγχο των υδατικών πόρων.

