Σε κόκκινο συναγερμό Πάτμος, Λέρος και Αττική λόγω λειψυδρίας

Σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας εισέρχονται τρεις κρίσιμες περιοχές της χώρας, καθώς η λειψυδρία φαίνεται να αγγίζει πλέον οριακά επίπεδα. Πάτμος και Λέρος αναμένεται να κηρυχθούν αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, σε «κόκκινο συναγερμό», ενώ την Παρασκευή ακολουθεί και η Αττική, όπου τα αποθέματα νερού παρουσιάζουν δραματική πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επίσημες ανακοινώσεις από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.

Απότομη μείωση στα αποθέματα του Μόρνου – Η χαμηλότερη τιμή 15ετίας

Τέλη Οκτωβρίου, η ΕΥΔΑΠ κατέγραψε στον Μόρνο αποθέματα μόλις 152.909.000 κυβικά μέτρα.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη ποσότητα των τελευταίων 15 ετών για την εποχή, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 45% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024, όταν τα αποθέματα ήταν 285.021.000 m³ (23/10/2024).

Η εικόνα αυτή έχει σημάνει συναγερμό, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν στενά τις εισροές και τη συνολική κατάσταση των υδάτινων πόρων.

Λίμνη Μόρνου: Στο ελάχιστο της τελευταίας δεκαετίας η έκταση

Τον Σεπτέμβριο, η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είχε ήδη προειδοποιήσει για τη συρρίκνωση της λίμνης.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, η έκταση της λίμνης του Μόρνου ήταν περίπου 8,9 km², η μικρότερη από το 2014.

Για σύγκριση:

- Το 2024 η έκταση ήταν 11,4 km²

- Το 2023 έφτανε τα 15,3 km²

— τιμή που αποτελεί και τη μέση της τελευταίας δεκαετίας.



Η διαφορά αποτυπώνεται καθαρά και στις δορυφορικές εικόνες Sentinel-2, που καταγράφουν εντυπωσιακή μείωση της ακτογραμμής και της συνολικής επιφάνειας της λίμνης.

Τι ακολουθεί τις επόμενες ημέρες

Με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι τρεις περιοχές μπαίνουν σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης, ενώ αναμένονται μέτρα περιορισμού κατανάλωσης, ενημερωτικές οδηγίες για τους πολίτες και πιθανές παρεμβάσεις στη διαχείριση υδάτινων πόρων.

Η Αττική, που υδροδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον Μόρνο, έχει ήδη μπει σε πορεία «συναγερμού», με τις αρμόδιες αρχές να προετοιμάζουν συστάσεις προς τους καταναλωτές.

