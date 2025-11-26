Αθήνα: Κυκλοφοριακό χάος μετά τη στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ

Χάος επικρατεί στους δρόμους της Αττικής από το απόγευμα, μετά την έκτακτη στάση εργασίας που κήρυξαν οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να ταλαιπωρούνται σε μποτιλιαρίσματα, καθυστερήσεις και χρόνια προβλήματα μετακίνησης.

Τι προκάλεσε τη στάση εργασίας

Η στάση εργασίας αποφασίστηκε έπειτα από εργατικό δυστύχημα το πρωί στον Πειραιά — εργαζόμενος της ΣΤΑΣΥ, αρχιτεχνίτης τροχαίου υλικού, υπέκυψε σε θανάσιμο τραυματισμό κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών.

Η κινητοποίηση εφαρμόστηκε από τις 12:00 έως τις 18:00 και επηρέασε τις γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ.

Αχρείαστα δρομολόγια — και “μπλακ άουτ” στους δρόμους

Μετά τη λήξη της στάσης εργασίας, τα μέσα σταθερής τροχιάς ξανάρχισαν, όμως ήδη είχε δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στους δρόμους:

- Η διαδρομή από το Hilton προς το κέντρο — πριν από τις 18:00 — χρειάστηκε περίπου 40 λεπτά, σημειώνοντας σημαντική καθυστέρηση.

- Η κυκλοφορία έχει «βουλώσει» σε βασικούς άξονες: κάθοδος και άνοδος Κηφισού, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας, Μεσογείων, Πειραιώς, Ανάσα δρόμων στο κέντρο αλλά και στην κάθοδο της Συγγρού.

- Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, με συμφόρηση ειδικά σε κρίσιμα σημεία.

Πώς ζούμε την Τετάρτη – τι να περιμένουμε

Η σημερινή «έκρηξη» της κυκλοφορίας είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού: έλλειψης δημόσιων συγκοινωνιών για ώρες + πλήρους φόρτου στους δρόμους. Πολλοί οδηγοί και επιβάτες αναγκάστηκαν να αλλάξουν σχέδια, ενώ όσοι επέλεξαν το αυτοκίνητο ή το ταξί βρέθηκαν «κολλημένοι» σε μποτιλιές.

Οι αρχές και οι υπεύθυνοι μεταφορών αναφέρουν ότι μετά το δυστύχημα και την ανθρώπινη απώλεια — που προκάλεσε την κινητοποίηση — θα διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

