Λουτράκι: Η μητέρα του 6χρονου απαντά στην καταγγελία της δασκάλας – Το παιδί απλώς ζήτησε προσοχή

Η μητέρα του 6χρονου μαθητή από το Λουτράκι μίλησε για πρώτη φορά μετά την καταγγελία της δασκάλας, η οποία υποστήριξε ότι το παιδί τη θώπευσε την ώρα του μαθήματος. Η οικογένεια απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι το παιδί απλώς τη σκούντηξε για να του δώσει προσοχή.

«Κρατάμε χαμηλούς τόνους για να μη στεναχωρηθεί το παιδί»
Όπως ανέφερε η μητέρα, από την πρώτη στιγμή εκείνη και ο σύζυγός της επέλεξαν να διαχειριστούν το θέμα με απόλυτη ηρεμία και διακριτικότητα:

«Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη κυρία ισχυρίστηκε και στο σχολείο και στο αστυνομικό τμήμα αυτά που πιστεύει. Από εκεί και πέρα, η δική μας στάση απέναντι σε όλο αυτό είναι διακριτική και έτσι επιθυμούμε να συνεχίσουμε».

Όπως εξηγεί, στόχος τους είναι το παιδί να μην καταλάβει τίποτα και να μη φορτιστεί ψυχολογικά.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά:

- Η δασκάλα ενημέρωσε αρχικά τον διευθυντή, λέγοντας ότι ο 6χρονος τη θώπευσε.
- Στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα, όπου υπήρξε έντονος διάλογος ανάμεσα στη μητέρα του παιδιού και τη δασκάλα.
- Η οικογένεια επιμένει ότι το παιδί έκανε μια αυθόρμητη, παιδική κίνηση, χωρίς καμία πρόθεση.

«Το παιδί απλώς ήθελε την προσοχή της»
Η μητέρα ξεκαθαρίζει:

«Το παιδί δεν έκανε κάτι κακό. Ήθελε απλώς να την σκουντήσει για να του δώσει σημασία».

Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους έχουν σταθεί στο πλευρό τους, ζητώντας όμως από όλους να προστατεύσουν το παιδί και να σεβαστούν την ανάγκη για ηρεμία.

