Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, μετά τον τραγικό θάνατο 19χρονου ΕΠΟΠ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Το διάστημα πένθους θα διαρκέσει από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε άσκηση βολής, όταν – υπό συνθήκες που διερευνώνται – χειροβομβίδα εξερράγη, με αποτέλεσμα ο 19χρονος στρατιώτης, που υπηρετούσε σε Τάγμα Εθνοφυλακής, να χάσει τη ζωή του ακαριαία. Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό και σε δεύτερο στρατιωτικό, 39 ετών, ΕΠΟΠ και πατέρα δύο παιδιών.

Η μάχη του 39χρονου Επιλοχία

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου έγινε χειρουργική επέμβαση για τον έλεγχο της αιμορραγίας και την αφαίρεση θραυσμάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, φέρει πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα και στο κεφάλι, ενώ έχει υποστεί ακρωτηριασμό τμήματος του δεξιού του χεριού.

Λόγω του κλειστού διαδρόμου στο αεροδρόμιο της Ρόδου, η αεροδιακομιδή του πραγματοποιήθηκε μέσω Κω, με στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ, προκειμένου να μεταφερθεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Ο τραυματίας νοσηλεύεται σε καταστολή και διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Το προφίλ του 19χρονου στρατιώτη

Ο νεαρός ΕΠΟΠ, που έχασε τη ζωή του στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, είχε καταγωγή από το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού και γεννήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2006. Ήταν γιος στελέχους του Λιμενικού Σώματος, το οποίο υπηρετεί ως Διοικητής Λιμενικού Σταθμού στην Κρήτη. Είχε μετακομίσει από το νησί για να υπηρετήσει στη Ρόδο, αφήνοντας πίσω την οικογένειά του και την αδελφή του.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, ενώ η οικογένεια του 19χρονου βυθίστηκε στο πένθος για τον απροσδόκητο χαμό του.

