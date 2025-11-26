Βαρύ πένθος στην Κρήτη και τις Ένοπλες Δυνάμεις προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Ρόδο, όταν 19χρονος στρατιώτης που υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής έχασε τη ζωή του ύστερα από λανθασμένη απασφάλιση χειροβομβίδας. Από την ίδια έκρηξη τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ένας 39χρονος επιλοχίας – πυροτεχνουργός, ο οποίος ακρωτηριάστηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Από οικογένεια ενστόλων ο 19χρονος – Συντετριμμένη η τοπική κοινωνία

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 19χρονος καταγόταν από το Ηράκλειο και ήταν γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και της προϊσταμένης των ΚΕΠ στο Τυμπάκι. Η οικογένεια είναι ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, ενώ η αδελφή του υπηρετεί ως αστυνομικός σε περιοχή εκτός Κρήτης.

Από κοντινό φίλο της οικογένειας έγινε γνωστό ότι ο πατέρας του νεαρού στρατιώτη επρόκειτο να ταξιδέψει στη Ρόδο για να τον επισκεφθεί, χωρίς ποτέ να φανταστεί ότι θα ενημερωνόταν για μια τόσο τραγική εξέλιξη.

Στελέχη του Λιμενικού στο Ηράκλειο δήλωσαν συγκλονισμένα:

«Ήταν μάχιμος αξιωματικός και υπέροχος άνθρωπος. Είμαστε όλοι παγωμένοι. Δεν υπάρχουν λόγια».

Πώς συνέβη η έκρηξη

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου. Ο 19χρονος και ο 39χρονος πυροτεχνουργός, οι οποίοι υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχειρούσαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Κατά τη διαδικασία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αμυντική χειροβομβίδα απασφαλίστηκε κατά λάθος, με αποτέλεσμα να εκραγεί ακαριαία. Ο 19χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 39χρονος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς σε όλο το σώμα και ακρωτηριασμό στο δεξί χέρι.

Οι γιατροί του νοσοκομείου Ρόδου δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ ήταν προγραμματισμένο να μεταφερθεί άμεσα στο χειρουργείο.

Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος

Το ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε άμεσα και διέταξε διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, εστιάζοντας στη διαδικασία ασφαλείας και στον τρόπο χειρισμού των πυρομαχικών.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Σε επίσημη ενημέρωση, το ΓΕΣ ανέφερε:

«Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι δύο στρατιωτικοί διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».

