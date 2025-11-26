ALMA: Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στέλνει νέους 18–29 για εργασία 2–6 μηνών στο εξωτερικό

Ένα από τα πιο δυναμικά εργαλεία της ΕΕ για την ενίσχυση των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης και εκπαίδευσης είναι το ALMA (Aim • Learn • Master • Achieve). Απευθύνεται σε νέους 18–29 ετών, που δεν εργάζονται ούτε σπουδάζουν (NEETs), και τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία εργασίας σε χώρα της ΕΕ για διάστημα 2 έως 6 μηνών, με πλήρη κάλυψη μετακίνησης, διαμονής, ασφάλισης και ημερήσιου επιδόματος.

Τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα

Το ALMA δεν είναι απλώς μία εργασιακή τοποθέτηση στο εξωτερικό. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με:

προετοιμασία στην Ελλάδα,

εργασιακή εμπειρία σε κράτος-μέλος,

επανένταξη και καθοδήγηση μετά την επιστροφή.

Στόχος είναι ο συμμετέχων να αναπτύξει δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και επαγγελματική κατεύθυνση, ώστε να επιστρέψει με πραγματικές προοπτικές απασχόλησης.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

1. Προετοιμασία πριν τη μετακίνηση

Οι νέοι παρακολουθούν συμβουλευτικές συνεδρίες, χαρτογράφηση δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων, μαθαίνουν πώς να συντάσσουν βιογραφικό και συνοδευτική επιστολή, ενώ συχνά παρέχεται βασική γλωσσική και πολιτισμική προετοιμασία.

2. Εργασία σε χώρα της ΕΕ (2–6 μήνες)

Η τοποθέτηση γίνεται σε συνεργαζόμενο οργανισμό ή επιχείρηση του εξωτερικού.

Τα καλυπτόμενα έξοδα περιλαμβάνουν:

εισιτήρια μετακίνησης,

διαμονή,

ασφάλιση,

pocket money/allowance,

συνεχή υποστήριξη από μέντορα στη χώρα υποδοχής.

Οι θέσεις είναι εποπτευόμενες και προσαρμοσμένες στο προφίλ του συμμετέχοντα.

3. Επιστροφή και επανένταξη

Μετά τη λήξη της παραμονής στο εξωτερικό, συνεχίζεται η υποστήριξη: coaching, βοήθεια στην αναζήτηση δουλειάς ή κατάρτισης και διασύνδεση με εργοδότες στην Ελλάδα.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά:

νέους 18–29 ετών,

που βρίσκονται σε καθεστώς NEET (δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν, δεν καταρτίζονται),

και είναι διατεθειμένοι να μετακινηθούν για 2–6 μήνες.

Δεν απαιτείται πτυχίο ή επαγγελματική εμπειρία. Αυτό που προέχει είναι η δέσμευση στη διαδικασία mentoring και η επιθυμία για αλλαγή.

Τι ακριβώς καλύπτεται

Ανάλογα με το έργο και τη χώρα υποδοχής, συνήθως παρέχονται:

μετακίνηση από/προς τη χώρα υποδοχής,

κατοικία για όλη τη διάρκεια της παραμονής,

ασφάλιση,

ημερήσιο ή μηνιαίο allowance για έξοδα διαβίωσης,

υποστήριξη πριν, κατά και μετά το ταξίδι.

Τα ποσά διαφέρουν από έργο σε έργο – αναφέρονται με σαφήνεια στην εκάστοτε πρόσκληση συμμετοχής.

Πού και πώς κάνει κάποιος αίτηση στην Ελλάδα

Το ALMA δεν διαθέτει κεντρική πλατφόρμα αιτήσεων. Οι συμμετοχές ανοίγουν όταν ενεργοποιούνται έργα ESF+ από:

το Υπουργείο Εργασίας,

περιφέρειες και δήμους,

οργανισμούς νεολαίας και ΜΚΟ,

εταίρους του ALMA Network (π.χ. το ελληνικό project Move On with ALMA).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν σχετικές ανακοινώσεις των φορέων. Κάθε πρόσκληση αφορά περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Ποια δικαιολογητικά ζητούνται συνήθως

Ταυτότητα ή διαβατήριο και ΑΜΚΑ

Βιογραφικό (Europass)

Σύντομο motivation statement

Υπεύθυνη δήλωση NEET

Ενδεχομένως απόδειξη ή αυτοαξιολόγηση γλωσσικού επιπέδου

Πώς αυξάνεις τις πιθανότητες επιλογής

Να δείξεις ξεκάθαρη κατεύθυνση (π.χ. ενδιαφέρον για IT support, τουρισμό, logistics).

Να εξηγήσεις πώς θα αξιοποιήσεις την εμπειρία μετά την επιστροφή.

Να έχεις καθαρό, ενημερωμένο Europass και στοχευμένο motivation κειμενάκι 5–6 γραμμών.

Συχνές απορίες

Πόσο διαρκεί;

Από 2 έως 6 μήνες, ανάλογα με το έργο και τη χώρα.

Υπάρχει μισθός;

Όχι μισθός, αλλά καλύπτονται τα βασικά έξοδα και δίνεται allowance.

Χρειάζομαι καλό επίπεδο ξένης γλώσσας;

Όχι πάντα. Πολλά έργα παρέχουν βασική γλωσσική εκπαίδευση και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Πού βλέπω ενεργές προσκλήσεις;

Στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας, του ESF+ SI+ δικτύου, φορέων νεολαίας, αλλά και στο ALMA Network που δημοσιεύει projects όπως το ελληνικό Move On with ALMA.

Ελλάδα: πού κοιτάω για αίτηση

Στην Ελλάδα, το ALMA υλοποιείται μέσω ESF+/SI+ δικτύου και συνεργασιών. Ενδεικτικά:

Τι κάνεις πρακτικά: παρακολουθείς ανακοινώσεις από ελληνικούς φορείς (Υπουργείο Εργασίας/Επιτελική Δομή, Περιφέρειες, δήμους, ΜΚΟ/Κέντρα Νεότητας, ESF+ SI+ δίκτυο) και κάνεις αίτηση στην πρόσκληση του αντίστοιχου έργου.

Διαβάστε ακόμα: Σκληρή γραμμή από την κυβέρνηση για τα αγροτικά μπλόκα – Κλειστή επ' αόριστον η εθνική οδός Μαλγάρων