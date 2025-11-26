Σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης δύο παιδιών στον Πειραιά από 20χρονο και τον 40χρονο σύντροφό του

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό ήρθε στο φως στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, μετά την καταγγελία μιας μητέρας ότι τα δύο παιδιά της, ηλικίας 2 και 4 ετών, έπεσαν θύματα σοβαρών πράξεων κακοποίησης από τον 20χρονο αδερφό της και τον 40χρονο σύντροφό του.

Η καταγγελία έγινε πριν από περίπου 10–12 ημέρες στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, με τις Αρχές να προχωρούν άμεσα σε συλλήψεις. Ο 20χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και πλέον βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα. Ο 40χρονος, ο οποίος είχε διαφύγει αρχικά, συνελήφθη με ένταλμα μερικές ημέρες αργότερα και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος έχει ομολογήσει τις πράξεις του τόσο κατά την προανακριτική διαδικασία όσο και ενώπιον της Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε για να ικανοποιήσει τον μεγαλύτερης ηλικίας σύντροφό του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε ηλεκτρονικές συσκευές του ζευγαριού εντοπίστηκε υλικό που εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, το οποίο φέρεται να περιλαμβάνει και εικόνες με τα δύο αδέρφια.

Ο 40χρονος, από την πλευρά του, αρνείται κάθε εμπλοκή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ισχυριζόμενος ότι ο 20χρονος ενήργησε μόνος του. Οι ισχυρισμοί του θα εξεταστούν από τον ανακριτή κατά την αυριανή απολογία του.

Οι γονείς των παιδιών βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς ο 20χρονος θείος ήταν πρόσωπο που εμπιστεύονταν απόλυτα και δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα μπορούσε να βλάψει τα δύο ανήλικα παιδιά.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με απόλυτη μυστικότητα λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας και της προστασίας των ανηλίκων.

