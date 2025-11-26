Κλήρωσε η φορολοταρία του Οκτωβρίου – Τα ποσά και οι 556 μεγάλοι τυχεροί

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου η νέα φορολοταρία της ΑΑΔΕ, η οποία αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Οκτωβρίου 2025. Η κλήρωση ανέδειξε συνολικά 556 τυχερούς φορολογούμενους, με σημαντικά χρηματικά έπαθλα.

Συγκεκριμένα, ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, ενώ ακόμη 555 τυχεροί κερδίζουν ποσά από 20.000 έως 1.000 ευρώ.

Οι λαχνοί των νικητών έχουν ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Τα μηνιαία έπαθλα της φορολοταρίας

Κάθε μήνα, η κλήρωση της ΑΑΔΕ μοιράζει τα εξής ποσά:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ

50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Για όσους κληρωθούν αλλά δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, προβλέπεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, ώστε να καταχωρήσουν τον IBAN στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet και να πιστωθεί το έπαθλο.

Ποιοι συμμετέχουν αυτόματα στη φορολοταρία

Στις κληρώσεις συμμετέχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Πραγματοποιούν αγορές και συναλλαγές με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής

Έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το τελευταίο έτος στο οποίο έχει λήξει η προθεσμία υποβολής

Η φορολοταρία πραγματοποιείται κάθε μήνα με στόχο την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

