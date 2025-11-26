Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 19χρονου στρατιώτη και ο σοβαρός τραυματισμός ενός 39χρονου επιλοχία στη Ρόδο, έπειτα από έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Ο νεαρός ΕΠΟΠ στρατιώτης Ρ.Γ., άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο ΕΠΟΠ επιλοχίας Μ.Β., πατέρας δύο παιδιών, υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Ο θάνατος του 19χρονου διαπιστώθηκε λίγο μετά τη διακομιδή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Αφάντου, όταν οι δύο στρατιωτικοί –πυροτεχνουργοί σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου– επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. Εκτιμάται ότι η έκρηξη προκλήθηκε όταν ο ένας από τους δύο φέρεται να απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα, η οποία εξερράγη ακαριαία.

Από την έκρηξη ο 19χρονος σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο 39χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ακρωτηριασμό στο δεξί χέρι και πολλαπλά τραύματα από θραύσματα σε όλο το σώμα και το κεφάλι. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Το ΓΕΣ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του νεκρού στρατιώτη, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος από τις αρμόδιες αρχές και το ΓΕΕΘΑ.

Η τραγική υπόθεση έχει προκαλέσει οδύνη στις Ένοπλες Δυνάμεις και στη τοπική κοινωνία της Ρόδου, που μετρά μία ακόμη βαριά απώλεια.

