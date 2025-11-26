# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ μετά τον θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου

Σε έκτακτη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ, ως αντίδραση στον θανάσιμο τραυματισμό συναδέλφου τους το πρωί. Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 12:00 έως τις 18:00 και αφορά τις γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από όλα τα σωματεία της ΣΤΑΣΥ, εκφράζοντας την οδύνη τους για το τραγικό περιστατικό και τη στήριξή τους στην οικογένεια του εργαζομένου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης, ο άτυχος αρχιτεχνίτης τροχαίου υλικού τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών.

Οι Αρχές, σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ, διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι ενδεχόμενες ευθύνες.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η ασφάλεια στους χώρους εργασίας πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

