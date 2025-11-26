# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Η Ήπειρος στο έλεος της κακοκαιρίας: Κατολισθήσεις, πλημμύρες και δρόμοι υπό κατάρρευση

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Ήπειρο, με κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και καθιζήσεις να δημιουργούν ένα επικίνδυνο σκηνικό σε πολλές περιοχές. Η ένταση των καιρικών φαινομένων έχει οδηγήσει σε σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στα Τζουμέρκα και ειδικότερα στο χωριό Μελισσουργοί, όπου φερτά υλικά παρασύρθηκαν από το βουνό και έκλεισαν τον κεντρικό δρόμο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, νερά εξακολουθούν να κατεβαίνουν από την πλαγιά, ενώ η κυκλοφορία πραγματοποιείται πλέον μόνο από ένα ρεύμα, υπό εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Το έδαφος έχει υποχωρήσει σημαντικά και παραμένει κορεσμένο από το νερό, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή. Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστική, Αστυνομία και δήμοι προετοιμάζονται για το νέο «κύμα» βροχοπτώσεων που αναμένεται να ξεκινήσει από το απόγευμα και να ενταθεί μέσα στη νύχτα. Μηχανήματα έργου επιχειρούν σε διάφορα σημεία, προκειμένου να απομακρύνουν χώματα και φερτά υλικά, όμως η κατάσταση παραμένει δύσκολη.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει ορεινές και ημιορεινές περιοχές, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών φορέων.

