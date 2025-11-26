Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν σε φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο από Σαλαμίνα προς Πέραμα, όταν ένας 63χρονος άνδρας ξυλοκόπησε άγρια τη 50χρονη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε επιβάτες, οι οποίοι έμειναν σοκαρισμένοι από την αγριότητα της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος άρχισε να χτυπά τη σύζυγό του με κλωτσιές και μπουνιές, ενώ τα παιδιά τους εκλιπαρούσαν να σταματήσει. Το πλήρωμα του πλοίου αντιλήφθηκε αμέσως την κατάσταση και ειδοποίησε τις Λιμενικές Αρχές, ώστε ο δράστης να συλληφθεί μόλις το φέρι έδεσε στο Πέραμα.

Με την άφιξη στο λιμάνι, άνδρες του Λιμενικού πέρασαν χειροπέδες στον 63χρονο, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Η σύζυγός του μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρική εξέταση, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το 4ο Λιμενικό Τμήμα Περάματος, ενώ το συμβάν προκαλεί ξανά προβληματισμό για την ένταση και τη συχνότητα των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα.

