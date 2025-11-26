# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Μεγάλο μπλακ άουτ στη Λάρισα: Εκτός ρεύματος μισή πόλη από τα ξημερώματα

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει από το πρωί της Τετάρτης (26/11) η Λάρισα, καθώς εκτεταμένη διακοπή ρεύματος έχει αφήσει χωρίς ηλεκτροδότηση σχεδόν τη μισή πόλη. Το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους και έχει θέσει σε επιφυλακή τις τοπικές Αρχές.

Η αιτία του μπλακ άουτ φαίνεται να εντοπίζεται σε βλάβη που σημειώθηκε λίγο πριν τις 7:00 στον υποσταθμό της Φιλιππούπολης, οδηγώντας σε διαδοχικές διακοπές σε πολλές συνοικίες.

Με την πόλη να ξυπνά χωρίς ρεύμα, η Πυροσβεστική έχει ήδη αρχίσει να δέχεται κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες, καθώς και για άλλα περιστατικά που συνδέονται με την αιφνίδια διακοπή ηλεκτροδότησης.

Οι τεχνικοί της ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στο σημείο και εκτιμούν το εύρος της ζημιάς, προκειμένου να αποκατασταθεί η παροχή το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πλήρης αποκατάσταση ενδέχεται να χρειαστεί χρόνο, λόγω του μεγέθους της βλάβης.

Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφύγουν άσκοπες κλήσεις, εκτός εάν πρόκειται για περιστατικό ανάγκης.

