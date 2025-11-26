Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του αποκαλούμενου «δράκου του Αλίμου», καθώς μια τρίτη γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι δέχτηκε παρενόχληση από άγνωστο άντρα στον Πειραιά. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, την ώρα που η γυναίκα κατευθυνόταν στη δουλειά της στην οδό Χατζηκυριάκου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όταν έφτασε στη συμβολή με την οδό Σπύρου Τρικούπη, αντιλήφθηκε πως κάποιος την ακολουθούσε. Όταν γύρισε, είδε έναν άνδρα να πλησιάζει και, σύμφωνα με όσα δήλωσε, να τη θωπεύει πριν τραπεί σε φυγή.

Η γυναίκα περιέγραψε τον δράστη ως μελαμψό, με έντονα χαρακτηριστικά προσώπου, μαύρα μαλλιά και μάτια, ύψους περίπου 1,65 έως 1,70. Η περιγραφή εξετάζεται προσεκτικά από τις Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το ίδιο άτομο που έχει επιτεθεί σε γυναίκες στον Άλιμο τις προηγούμενες εβδομάδες.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στον Πειραιά όσο και σε άλλες περιοχές όπου έχουν δοθεί παρόμοιες μαρτυρίες, με την αστυνομία να προσπαθεί να εντοπίσει τον άνδρα πριν υπάρξει νέα επίθεση.

Διαβάστε ακόμα: Ηράκλειο: Μαθητής 17 ετών στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συλλήψεις σε εκπαιδευτικό και ιδιοκτήτη εστιατορίου