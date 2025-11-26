Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα, μια υπόθεση που από την αρχή είχε κινήσει τις υποψίες των Αρχών. Η 46χρονη νύφη της άτυχης γυναίκας ομολόγησε τελικά ότι τη σκότωσε, αποκαλύπτοντας ότι το κίνητρο πίσω από το έγκλημα ήταν τα μεγάλα χρέη που είχε συσσωρεύσει λόγω εθισμού στον τζόγο.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, αρχικά πήγε στο σπίτι της ηλικιωμένης για να πάρει χρήματα, πιστεύοντας ότι η πεθερά της θα είχε κοσμήματα ή μετρητά. Όταν η 75χρονη την αναγνώρισε, φοβήθηκε ότι θα αποκαλυφθεί και τη χτύπησε θανάσιμα, χρησιμοποιώντας μπουκάλι και μαχαίρι. Παρά το γεγονός ότι έψαξε το σπίτι, δεν βρήκε τίποτα.

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας, το έγκλημα έμοιαζε με ληστεία μετά φόνου. Ωστόσο, η κόρη της άτυχης γυναίκας φέρεται να υποψιαζόταν από την πρώτη στιγμή τη 46χρονη, οδηγώντας την έρευνα σε νέα κατεύθυνση. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξαν τα οικονομικά της δράστιδας και τα χρέη που είχε δημιουργήσει από τον τζόγο, τα οποία ξεπερνούσαν συνολικά τις 10.000 ευρώ.

Η πρώτη που επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος

Η δικηγόρος της οικογένειας, Κατερίνα Τσιώνα, ανέφερε ότι η 46χρονη ήταν η πρώτη που βρέθηκε ξανά στον τόπο του εγκλήματος, ισχυριζόμενη ότι ανησυχούσε επειδή η πεθερά της δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Η παρουσία της στο σπίτι τόσο νωρίς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η 75χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα και δεν μπορούσε να αντισταθεί, οδήγησαν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο δράστης ανήκε στον στενό οικογενειακό ή κοινωνικό κύκλο.

Το λάθος που πρόδωσε τη δράστιδα

Παρότι προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη της αλλάζοντας τη θέση των καμερών, καλύπτοντας το πρόσωπό της και φορώντας γάντια, διέπραξε μία καθοριστική παράλειψη: δεν απενεργοποίησε τον ήχο από το σύστημα καταγραφής. Το αποτέλεσμα ήταν οι αστυνομικοί να ακούσουν τις τελευταίες στιγμές της ηλικιωμένης, αλλά και την παρουσία της 46χρονης.

Παράλληλα, ίχνη αίματος στο τιμόνι του αυτοκινήτου της αποτέλεσαν ισχυρή ένδειξη εμπλοκής. Βίντεο από τη διαφυγή της εξετάζεται επίσης από τις Αρχές.

Έγκλημα για 1.100 ευρώ

Το ποσό που αναζητούσε η 46χρονη ήταν μόλις 1.100 ευρώ – μέρος ενός μεγαλύτερου χρέους 10.000 ευρώ που ο σύζυγός της είχε συμφωνήσει να επιστρέψει στη μητέρα του. Η δράστιδα είχε ήδη χάσει το ποσό στον τζόγο και επιχείρησε να το «ανακτήσει» με κάθε τρόπο.

Το θύμα εντοπίστηκε με πολλαπλά τραύματα σε κεφάλι, λαιμό και θώρακα, τα οποία προήλθαν από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι.

Το προφίλ της 46χρονης

Πέρα από τον εθισμό της στον τζόγο, η γυναίκα είχε για χρόνια ενεργό πολιτική παρουσία στη «Χρυσή Αυγή». Το 2012 ήταν υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης, το 2015 στη Β’ Αθηνών, ενώ το 2019 συμμετείχε ως υποψήφια στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας.

Η ομολογία της, σε συνδυασμό με το ηχητικό ντοκουμέντο και τα εργαστηριακά ευρήματα, οδήγησαν τελικά στη σύλληψή της και στην πλήρη επιβεβαίωση του σεναρίου που διερευνούσαν οι Αρχές.

