Τζόκερ κλήρωση, Τρίτη 25 Νοεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/11) η κλήρωση 2993 του Τζόκερ, η οποία μοίραζε στην πρώτη κατηγορία πάνω από 2,02 εκατομμύρια ευρώ. Για ακόμη μία φορά, δεν αναδείχθηκε μεγάλος νικητής, με αποτέλεσμα να σημειωθεί νέο τζακ ποτ.

Οι αριθμοί της κλήρωσης
Οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι εξής:
3, 6, 11, 36, 44
Τζόκερ: 19

Παρά την αυξημένη συμμετοχή, οι δύο πρώτες κατηγορίες δεν βρήκαν νικητή, με το ποσό να μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση.

Τι θα μοιράσει την Πέμπτη
Μετά το νέο τζακ ποτ, η πρώτη κατηγορία της κλήρωσης της Πέμπτης αναμένεται να μοιράσει περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ στους τυχερούς που θα πετύχουν το 5+1.

Πότε γίνονται οι κληρώσεις
Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 και μεταδίδονται ζωντανά.

