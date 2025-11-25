Σοβαρό ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης στον Παλαμά Καρδίτσας, όταν ένα 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε βαριά κατά την προσπάθειά του να ανάψει το τζάκι του σπιτιού. Το παιδί φέρει εγκαύματα σε ποσοστό περίπου 80% στο πρόσωπο και στο σώμα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Η στιγμή του ατυχήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγόρι βρισκόταν στο σπίτι μαζί με την αδελφή του, όταν προσπάθησαν να ανάψουν το τζάκι. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 12χρονος χρησιμοποίησε οινόπνευμα για να ενισχύσει τη φωτιά, προκαλώντας ξαφνική ανάφλεξη που τον τύλιξε στις φλόγες.

Οι φωνές των παιδιών κινητοποίησαν τους γείτονες, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Η διακομιδή και η κατάσταση της υγείας του

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των εγκαυμάτων και προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρίσιμης κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Αθήνα, στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς του 12χρονου είναι χωρισμένοι, ενώ τη στιγμή του ατυχήματος η μητέρα απουσίαζε λόγω εργασίας.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, καθώς και το πώς βρέθηκε στα χέρια των παιδιών η ποσότητα οινοπνεύματος που οδήγησε στην έκρηξη.

Το περιστατικό υπενθυμίζει τους σοβαρούς κινδύνους από τη χρήση εύφλεκτων υγρών για το άναμμα τζακιών, ιδιαίτερα όταν στο σπίτι βρίσκονται ανήλικοι.

