Σοκ και οργή εκφράζει η κόρη της 75χρονης γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη στη Σαλαμίνα, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Οι υποψίες στρέφονται προς τη νύφη της ηλικιωμένης, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στο έγκλημα, με κίνητρο τη ληστεία.

«Την υποψιαζόμουν από την πρώτη στιγμή»

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, η κόρη της άτυχης γυναίκας περιέγραψε πώς ένιωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά από τις πρώτες κιόλας ώρες της εξαφάνισης.

«Την υποψιαζόμουν γενικά, γιατί δεν με φώναξε νωρίς. Την έψαχνε όλη μέρα και δεν μου είπε τίποτα. Έπρεπε να με ενημερώσει για να πάω να δω τι κάνει η μάνα μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, όλη η οικογένεια είχε μια αίσθηση ότι τα γεγονότα δεν ταίριαζαν: «Όλων πήγε το μυαλό μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Ψαχνόμασταν, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να υπάρχει μια τόσο στυγερή δολοφονία μόνο για χρήματα. Δεν υπάρχει λογική».

Το ηχητικό ντοκουμέντο και οι τελευταίες στιγμές

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους ηχητικό ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο φέρεται να κατέγραψε το μαρτύριο της ηλικιωμένης. Η κόρη της 75χρονης επιβεβαίωσε την ύπαρξή του, διευκρινίζοντας όμως πως δεν το έχει ακούσει.

«Ξέρω ότι υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο. Έκανε την προσευχή της… Το έχω μάθει από άλλους», είπε συγκλονισμένη.

«Για χρόνια ήταν μέλος της οικογένειάς μας»

Με λόγια γεμάτα φορτισμένο συναίσθημα, η κόρη της ηλικιωμένης τόνισε ότι η νύφη –η φερόμενη δράστης– ήταν επί χρόνια μέλος της οικογένειας.

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έγινε κάτι τέτοιο. Αυτό το κορίτσι για κάποια χρόνια ήταν μαζί μας, μέσα στο σπίτι μας», ανέφερε.

Κλείνοντας, απηύθυνε ένα σκληρό αλλά ανθρώπινο μήνυμα:

«Να το βρει αυτό που είναι να βρει… από τον Θεό και από τη Δικαιοσύνη».

