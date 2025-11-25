Αδιανόητη υπόθεση ήρθε στο φως στη Θεσσαλονίκη, όπου ζευγάρι στον Εύοσμο φέρεται να εξέτρεφε 51 γάτες μέσα στο σπίτι του με σκοπό –όπως παραδέχθηκαν οι ίδιοι– να τις καταναλώσουν. Η υπόθεση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, η οποία παρενέβη και οδήγησε στην απελευθέρωση των ζώων.

Η «ιδεολογία» του ζευγαριού

Σε δηλώσεις τους στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, οι δύο άνθρωποι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την ενέργειά τους, υποστηρίζοντας ότι τα ζώα θα καταναλώνονταν «μόνο όταν πέθαιναν από φυσικά αίτια» και ότι η επεξεργασία του κρέατος θα γινόταν σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Με προκλητική ψυχραιμία, ανέφεραν ότι «το κάναμε επιστήμη» και ότι τέτοιες πρακτικές θα μπορούσαν –κατά την άποψή τους– να μειώσουν την τιμή του κρέατος και να συμβάλουν στη λύση της ασιτίας.

Παράλληλα, δήλωσαν υπέρμαχοι της στείρωσης και του τσιπ στα ζώα, αλλά αρνητές των εμβολιασμών τους, ενώ εξέφρασαν την άποψη ότι «γάτες και ποντίκια πρέπει να καταναλώνονται».

Χωρίς οικονομικά προβλήματα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, το ζευγάρι δεν αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Ζει και εργάζεται κανονικά, ενώ η γυναίκα εργάζεται μάλιστα ως παιδαγωγός. Η στάση και οι δηλώσεις τους ενίσχυσαν το σοκ της κοινής γνώμης, καθώς εμφανίστηκαν όχι μόνο αμετανόητοι αλλά και «χαρούμενοι» που –όπως είπαν– αναδεικνύεται το θέμα.

Η επέμβαση της αστυνομίας

Μετά την καταγγελία και την ενημέρωση της αστυνομίας, οι Αρχές ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση των 51 γατιών, τα οποία ζούσαν σε συνθήκες περιορισμού μέσα στο σπίτι. Το ζευγάρι συμμορφώθηκε, ωστόσο η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Καθώς πρόκειται για υπόθεση που εγείρει σοβαρά ζητήματα ευζωίας ζώων και πιθανών ποινικών ευθυνών, αναμένεται να υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες από τις Αρχές.

