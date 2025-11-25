Ηγουμενίτσα: Δραπέτης φυλακών με βαρύ φορτίο ναρκωτικών διαφεύγει για δεύτερη φορά

Σε νέα διαφυγή κατέληξε η επιχείρηση εντοπισμού ενός δραπέτη των φυλακών Αγιάς Χανίων, ο οποίος εντοπίστηκε στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή της Ηγουμενίτσας, να μεταφέρει 32 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνη, αλλά κατάφερε για ακόμη μία φορά να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν, ενώ είχε λάβει εξαήμερη άδεια, δεν επέστρεψε ποτέ στο κατάστημα κράτησης. Έκτοτε αναζητούνταν για σχεδόν δύο χρόνια.

Το περιστατικό στην Εγνατία Οδό

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί εντόπισαν χθες μια μοτοσικλέτα που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, με οδηγό τον δραπέτη και μία συνεπιβάτιδα. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως εκείνος αγνόησε την εντολή.

Λίγο αργότερα, μπήκε σε παράδρομο της Εγνατίας Οδού και, σε μια προσπάθεια να διαφύγει, εγκατέλειψε τη μηχανή. Ο ίδιος και η συνεπιβάτιδα έφυγαν πεζή, εκμεταλλεύτηκαν το σκοτάδι και την περιοχή και τελικά χάθηκαν, πριν οι αστυνομικοί μπορέσουν να τους προσεγγίσουν.

Τα ευρήματα στην εγκαταλελειμμένη μπαγκαζιέρα

Ο δράστης άφησε πίσω του την μπαγκαζιέρα της μοτοσικλέτας, μέσα στην οποία οι αστυνομικοί εντόπισαν:

- 30 δέματα με συνολικά 32 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

- Περίπου 0,5 κιλό κοκαΐνης

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τόσο του δραπέτη όσο και της γυναίκας που επέβαινε μαζί του στη μοτοσικλέτα.

