Ανατριχιάζουν τα νέα στοιχεία που αποκαλύπτονται για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα, την οποία ομολόγησε η 46χρονη νύφη της. Παρά την παραδοχή της, η κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι δεν αφαίρεσε χρήματα από το σπίτι της ηλικιωμένης, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητα ερωτήματα για τα μετρητά που έλειπαν.

Η αστυνομία δεν αποδέχεται τους ισχυρισμούς της 46χρονης

Αν και η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι δεν πρόλαβε να πάρει χρήματα, οι Αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ:

- Στο σπίτι της 46χρονης βρέθηκαν κοσμήματα που αναγνώρισε η κόρη του θύματος ως περιουσία της μητέρας της.

- Το ζευγάρι είχε επιστρέψει 8.000 ευρώ στη 75χρονη, όμως τα χρήματα αυτά δεν βρέθηκαν ποτέ.

- Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η κατηγορούμενη πιθανόν να αφαίρεσε μέρος –ή και όλα– τα χρήματα και να τα ξόδεψε στον τζόγο, πριν τη σύλληψή της.

Δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις για συνεργό, με την Αστυνομία να εκτιμά ότι έδρασε μόνη της.

Το ηχητικό από την κάμερα κατέρριψε την υπερασπιστική της γραμμή

Η 46χρονη ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε μήπως η πεθερά της την αναγνωρίσει.

Ωστόσο, το ηχητικό ντοκουμέντο από την κάμερα του σπιτιού καταρρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό.

Η 75χρονη δεν την αναγνώρισε· αντίθετα, θεώρησε ότι είχε απέναντί της άνδρα και την αποκαλούσε:

«Αγόρι μου, μην με σκοτώσεις»

Οι αστυνομικοί περιγράφουν το υλικό ως «ανατριχιαστικό»:

Η ηλικιωμένη καταγράφεται να προσεύχεται και να λέει το «Πάτερ ημών» λίγο πριν ξεψυχήσει, ενώ η δράστιδα τη μαχαιρώνει με μανία.

Κατά τις αρχές, η βιαιότητα της επίθεσης δεν μπορεί να εξηγηθεί από κάποιο προσωπικό κίνητρο, καθώς η 75χρονη στήριζε οικονομικά την οικογένεια και βοηθούσε όλους τους συγγενείς.

«Ήξερα ότι ήταν άτομο από μέσα» – Τι λέει η κόρη του θύματος

Η κόρη της άτυχης 75χρονης δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή είχε υποψίες:

«Συνεργαστήκαμε με τη ΓΑΔΑ από την πρώτη ημέρα. Είχαμε αναφέρει όλα τα πρόσωπα που θεωρούσαμε πιθανά. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η συγκεκριμένη. Ήξερα ότι ήταν άτομο από “μέσα”, κάποιος που γνώριζε το σπίτι. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι».

