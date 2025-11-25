Νέες δηλώσεις έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση στο Λουτράκι, όπου δασκάλα προχώρησε σε καταγγελία υποστηρίζοντας ότι 6χρονος μαθητής της τη θώπευσε την ώρα του μαθήματος.

Η κόρη της δασκάλας μίλησε στην εκπομπή Live News, δηλώνοντας πως συμφωνεί απόλυτα με τη στάση της μητέρας της.

«Εγώ συμφωνώ με τη μητέρα μου. Πιστεύω ότι πρέπει να μπουν όρια», ανέφερε, στηρίζοντας την απόφαση της δασκάλας να προβεί σε καταγγελία.

Τι είχε δηλώσει η δασκάλα

Η ίδια η εκπαιδευτικός είχε σχολιάσει ότι αγαπά το παιδί, ωστόσο θεωρεί πως η συμπεριφορά του ξεπέρασε τα όρια:

«Πραγματικά είναι πολύ καλό παιδί και το αγαπώ. Αλλά ρε παιδιά, και λίγο σεβασμός. Πρέπει να έχουμε όρια. Σήμερα η εποχή έχει ξεφύγει… Τα περισσότερα παιδιά δεν είναι τα αγγελούδια του ουρανού».

Πώς περιέγραψε μάρτυρας το περιστατικό

Μάρτυρας που βρισκόταν στο σχολείο περιέγραψε ότι η δασκάλα εμφανίστηκε έντονα ταραγμένη όταν ανέφερε στους συναδέλφους της το περιστατικό:

- Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, την ώρα του μαθήματος ο 6χρονος την άγγιξε στο στήθος.

- Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να τη διαβεβαιώσουν ότι η πράξη δεν είχε πρόθεση, λόγω της πολύ μικρής ηλικίας του παιδιού.

- Εκείνη όμως επέμενε ότι πρόκειται για «σεξουαλική παρενόχληση προς το πρόσωπό της».

- Κατά τον μάρτυρα, η δασκάλα εξέφρασε ακόμη και την άποψη ότι το παιδί ήταν «ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής».

Η μητέρα του παιδιού, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ήταν σοκαρισμένη και έκλαιγε, επιμένοντας ότι θα προχωρήσει σε μήνυση, καθώς αδυνατούσε να αποδεχθεί όσα ειπώθηκαν για τον γιο της.

