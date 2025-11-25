# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Καρδίτσα: Διασωληνωμένος 12χρονος μετά από ανάφλεξη σε τζάκι – Μεταφέρεται στο Παίδων

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι από την Καρδίτσα, το οποίο υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα, όταν σημειώθηκε ανάφλεξη σε αναμμένο τζάκι μέσα στο σπίτι του.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (25/11), με το παιδί να μεταφέρεται άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 12χρονος έριξε οινόπνευμα σε τζάκι που ήταν ήδη αναμμένο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ξαφνική φλόγα και να τραυματιστεί σοβαρά.

Οι υγειονομικές αρχές της περιοχής οργάνωσαν άμεσα τη μεταφορά του στην Αθήνα. Το παιδί αναμένεται να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία ιατρικής ομάδας, προς το Νοσοκομείο Παίδων, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία του σε εξειδικευμένη μονάδα.

